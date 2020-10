Claudio Bravo aborda el presente del Betis: “Tenemos que aprovechar nuestros momentos”

Claudio Bravo evaluó el presente del Real Betis tras los primeros siete partidos disputados en el torneo español. “En líneas generales el sabor de boca que tengo con el equipo no es malo. Hemos hecho cosas muy buenas y hay un deseo de hacer las cosas lo mejor posible. Si bien somos algo irregulares, jugamos bien y luego desaparecemos del juego”, señaló en diálogo con Canal Sur Radio.

“Solo el día del Getafe la imagen fue muy distinta a la que veníamos dando. En el primer tiempo ante el Atlético fuimos muy superiores. Lo comentamos entre nosotros, tenemos que aprovechar nuestros momentos en los partidos porque esos equipos tiene más recursos y no necesitan jugar bien para ganarte”, continuó.

También respondió en algo que compete a su función. El Betis es uno de los equipos que más goles ha recibido (11). “No es un tema que me preocupe demasiado porque veo un deseo en los entrenamientos de trabajar y mejorar en esta faceta. También es cierto que tenemos una manera de jugar y aspiramos a ir siempre hasta adelante. Buscamos los partidos sea cual sea el rival y eso provoca a veces que te pillen al contragolpe, algo expuesto. Pero estoy seguro de que vendrán los triunfos y abandonaremos esa irregularidad de un día jugar bien y otro no dar nuestra mejor versión”, afirmó.

“Si ves la primera parte que hicimos ante el Atlético, ¿este equipo para qué está? Cualquiera diría que para estar arriba, para jugar en Europa. Pero eso hay que sostenerlo en el tiempo con buenos resultados”, agregó.

En cuanto al plantel, indicó que ve “un buen grupo, buen ambiente, buenos jugadores y un entrenador como Manuel Pellegrini. Pero a veces cuesta sumar. Hemos perdido partidos que no debíamos perder, pero las sensaciones que yo veo son buenas. Veo ambición desde los más veteranos hasta los más jóvenes”.

Sobre este último punto, analizó cuál ha sido su papel junto a Joaquín en el camarín. “Somos los más jóvenes del vestuario y lo llevamos bien (risas). Tenemos la labor de aportar con los chicos jóvenes y hay que ayudarles. Es valioso el buen consejo de un veterano, que también te aprieta cuando las cosas no las haces bien”.