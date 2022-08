Colo Colo va por la revancha ante su nueva bestia negra

Con el Campeonato Nacional en pausa, los equipos concentran sus fuerzas en la Copa Chile. El tradicional torneo se ha tomado las canchas nacionales durante los últimos días. Colo Colo, líder del Campeonato, se ve las caras con Ñublense en el Estadio Monumental. El encuentro, que será arbitrado por Nicolás Gamboa, está programado para las 17.30 horas.

El Cacique busca remontar. En Chillán, el cuadro rojo se llevó el triunfo con un marcador de 2-1, en un cotejo donde los goles llegaron sobre el final. La ida, disputada el pasado miércoles, tuvo su primer gol recién a los 78′ de juego, cuando Juan Martín Lucero adelantó a los albos. Solo con doce minutos por jugarse, parecía que los de Gustavo Quinteros volvían a Santiago con un valioso triunfo. Sin embargo, los dirigidos por Jaime García tuvieron una reacción veloz y con tantos a los 82′ y 87′, de Rafael Caroca y Bernardo Cerezo, se llevaron el triunfo.

El cuadro del sur, escolta de los capitalinos en la liga, se ha transformado en una suerte de bestia negra para Colo Colo. La última vez que el elenco popular se impuso a los chillanejos fue en 2018. Precisamente por la Copa Chile. En aquella ocasión, Gonzalo Fierro y Óscar Opazo convirtieron para los de Macul, mientras que Cristian Bustamante descontó.

Desde entonces, se han visto las caras en cuatro ocasiones. En la temporada 2021, los Diablos Rojos vencieron al Cacique en Chillán y Pedrero. Por 5-1, en un encuentro recordado y marcado por las ausencias en la visita por Covid-19, y por 0-1. Luego, un 0-0 en la primera rueda de la actual competencia, más el 2-1 del pasado miércoles.

Previa encendida

Luego del pitazo final en el Nelson Oyarzún, Jaime García, DT de Ñublense, le mandó un recado a Gustavo Quinteros. “Nosotros hemos perdido y nunca he salido a hablar si me faltan o no me faltan refuerzos, jamás. Yo he jugado de la misma forma perdiendo, ganando y empatando”, fueron las palabras del entrenador nacional.

Claro que también se refirió en buenos términos a su rival. García aseguró que Colo Colo es el mejor elenco de la temporada y que en la región de Ñuble, pese al marcador, jugaron un buen partido. “Nos taparon los espacios, pero nosotros también los hicimos ver mal en momentos (...) estás jugando con el mejor equipo de este año”, agregó.

Para el cuadro albo, la Copa Chile es uno de los objetivos trazados a inicio de temporada. Son los actuales bicampeones de la competencia, por lo que una eliminación sería un nuevo golpe para el proceso de Gustavo Quinteros. El técnico boliviano-argentino ha realizado una gran campaña en Primera División, sin embargo, no cumplió con las expectativas en las copas Libertadores y Sudamericana.

Jaime García durante el encuentro entre Ñublense y Colo Colo, por la Copa Chile. Foto: Felipe Venegas/AgenciaUno

Claro que el encuentro entre albos y diablos rojos no es el único que anima la jornada dominical. También juegan Curicó Unido contra Deportes Antofagasta, en la región del Maule, a las 12 horas. En esa llave, el cuadro nortino se impuso por 4-2 en la ida, disputada en el Calvo y Bascuñán.

Además, Unión Española y O’Higgins cierran el fútbol de domingo en el Municipal de La Pintana, donde oficiará de local el equipo hispano, que aún no puede retornar a Santa Laura. En este caso, los dirigidos por César Bravo llegan con una importante ventaja de dos goles, ya que en el duelo llevado a cabo en El Teniente lograron ganar por 3-1.