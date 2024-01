“¡Cómo corre ese Cornejo!”: Prensa española se rinde frente a la gran participación del piloto chileno que lidera el Dakar

La tremenda participación de José Ignacio Cornejo en el Rally Dakar de 2024 no está pasando desapercibida. El piloto de Honda alcanzó la victoria en la cuarta etapa en la mañana de este martes al superar al botsuano Ross Branch en los 299 kilómetros de especial cronometrada entre Al Salamiya y Al Hofuf. El desempeño del nortino ha recibido loas en la prensa internacional, ya que ante su chapa de “poco mediático”, ya se posiciona como uno de los favoritos a llevarse el certamen.

Elogios desde España

Con su tiempo acumulado de 17H27′13″, Nacho Cornejo ya se encuentra a la vanguardia de la carrera con sede en Arabia Saudita. De esta manera, el corredor se adueñó de su segunda victoria parcial en esta cuarta jornada y junto a su equipo Monster Energy Honda ya se prepara de cara a lo que será un duro quinto tramo. Sin embargo, su arremetida es motivo de elogios en los medios de comunicación internacionales.

El diario MARCA destacó la “rápida y sencilla” largada que tuvo el nacional para conquistar la primera posición en la acumulada de principio a fin. Además, el sitio español fue enfático en destacar que Cornejo “es el que está sacando más la cara hasta el momento”, a diferencia de su compañero de equipo Ricky Brabec, que si bien no tiene un mal registro (el estadounidense cierra el grupo de los tres pilotos más pegados en la clasificación), no se acerca a lo realizado por el iquiqueño en términos de ejecución y jerarquía.

Bajo esta misma línea, MARCA detalla que el entonces líder de la carrera previo a la cuarta etapa, Ross Branch, “no pudo con el ritmo endiablado de Cornejo” lo que terminó derivando en la arremetida categórica del primer lugar del nacido en el norte de Chile. De este modo, el africano no tuvo respuesta al arrebato final del iquiqueño y finalizó con una mala jornada en la que sufrió dos caídas y su motocicleta no estuvo en óptimas condiciones. “Ha sido uno de esos días para el olvido. Tras 40 km en la pista me he caído al tropezar con una piedra mientras consultaba el road book. Y después he vuelto a caerme a falta de 20 km para el final”, comentó con desazón el piloto que se vió superado por Cornejo.

Ante esta gran participación, Cornejo espera seguir brindando buenos espectáculos a Chile y el mundo entero en su paso por el Rally Dakar 2024, todo esto de la mano de su escudería Honda. La quinta etapa encuentra al conductor con muchas ansias de repetir el primer puesto en el podio.“La etapa de mañana es 100% duna, así que la idea era haber largado un poquito más atrás, pero así se dieron las cosas, notamos que varios pilotos se habían perdido mucho tiempo y había que aprovechar la oportunidad para seguir haciendo diferencias”, concluyó.