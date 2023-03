Como en su mejor momento: revisa el extraordinario punto con que Marcelo Ríos sacó aplausos ante Álex Corretja

Marcelo Ríos aún saca aplausos. Cuando el extenista entra al campo, rememora aquellos momentos en que el país se paralizaba para verlo escalar hasta la cima del ranking ATP. Ahora fue con una exhibición en el Gran Arena Monticello, donde el otrora deportista enfrentó al español Álex Corretja.

Con 47 años, y habiendo superado una cirugía de espalda y otra de cadera, el Chino mostró que su calidad sigue intacta en el brazo. Sobre todo en una acción en particular, que sacó aplausos entre los presentes en el recinto.

El duelo estuvo peleado y finalmente fue el chileno quien se impuso. En uno de los games luchados, el ex número 1 consiguió ganar un punto sin mucho esfuerzo. Lanzó un balón con fuerza que hizo correr al español, este le devolvió, pero Ríos, cerca de la red, no tuvo más que darle un sutil golpe a la bola para dejar fuera de rango a su rival. Con su característica actitud, el nacional se devolvió atrás caminando, como si nada pasara. Los aplausos no se hicieron esperar.