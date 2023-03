“Le estás pegando impecable, Chino”: el elogio de Álex Corretja a Marcelo Ríos a días de la exhibición en Chile

A casi un año de su anunció y tras una postergación, dos viejos conocidos se volverán a ver las caras. Marcelo Ríos y Álex Corretja protagonizarán un duelo de exhibición el próximo viernes 17 de marzo, en el Gran Arena Monticello.

El chileno, exnúmero uno del mundo, y el español, otrora dos del orbe, se medirán en la carpeta asfáltica del recinto ubicado en Mostazal. En ese sentido, el santiaguino mostró a través de sus redes sociales que ya se encuentra entrenando en el país para medirse ante el catalán.

“¿Cómo están? Acá en Chile ya entrenando para la exhibición del próximo viernes. Así que nada, invitarlos nuevamente al partido. Ojalá que llene el estadio y podamos tener un gran partido, una celebración, como siempre con el apoyo de todos los chilenos. Les garantizo un buen espectáculo, ahí los espero”, comentó el Chino en Instagram.

Corretja, en tanto, no tardó en responder la imagen publicada por Ríos: “¡Le estás pegando impecable, Chino! Yo no hago videos para que no veas mi nivel, ¡será sorpresa hasta el final! Abrazo y muchas ganas”, escribió el tenista hispano.

Enfrentamientos entre sí

El cotejo marcará el desempate entre ambas leyendas del deporte blanco, pues el historial refleja cinco triunfos para cada uno en los diez enfrentamientos que han disputado entre sí. El primer duelo fue en 1995, en la arcilla de Ámsterdam, con triunfo para el Chino por parciales de 7-6 (3) y 6-4. En tanto, el último duelo oficial fue en 2002, en el Masters 1000 de Miami, con una nueva victoria del chileno con un doble 6-2.

El chileno y el español chocaron en dos finales, ambas en 1997. La igualdad entre ambos es tal que, incluso, están empatados en estos encuentros. En el Masters 1000 de Montecarlo, Ríos se impuso por 6-4, 6-3 y 6-3, mientras que Corretja se tomó revancha en el Masters 1000 de Roma, pues se impuso por 7-5, 7-5 y 6-3.