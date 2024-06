¿Cómo se definió la lista de los penales?: los secretos de la Roja que retiró a Lionel Messi de Argentina tras quedarse con la Copa América Centenario

Lionel Messi observó la premiación, pero su mirada estaba perdida. Hace minutos, caía en una nueva final. Otra vez ante Chile, ahora en Estados Unidos. Concretamente, en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey. El astro sucumbía en una definición con Argentina. Pasan los minutos hasta que lanza la bomba: “Es difícil hacer un análisis ahora. Es increíble, pero no se me da. Son cuatro finales las que me ha tocado perder, tres seguidas. Es una lástima. Lo intentamos, lo buscamos y ya está. Es un momento duro. Lo pensaba en el vestuario... ya está, se terminó para mi la selección”.

El escenario quedó en la retina de la Pulga. Se trata de un trauma que persiste en Argentina pese a que después han sumado victorias tan o más importantes que esa. Este martes, Messi volverá al lugar donde dio un paso al costado. Será frente al mismo rival y un día antes de que se cumplan ocho años exactos.

La imagen dio la vuelta al mundo. Fue el 26 de junio de 2016. Ese día, la Roja se consagraba como bicampeón de Copa América. De ese plantel, quedan cinco miembros en la comitiva actual de la Selección: Mauricio Isla, Erick Pulgar, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Claudio Bravo. El plantel lo completaban Eugenio Mena, Enzo Roco, Francisco Silva, Arturo Vidal, Pablo Hernández, Christopher Toselli, Nicolás Castillo, Gary Medel, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Edson Puch, que siguen en actividad, pero alejados del Equipo de Todos. Mientras que José Pedro Fuenzalida, Mauricio Pinilla, Mark González, Jean Beausejour, Gonzalo Jara, Fabián Orellana y Johnny Herrera ya colgaron los botines.

Manuel Suárez, exayudante de Juan Antonio Pizzi, recuerda el partido con El Deportivo. “Ese partido lo recuerdo con mucha alegría. Había mucho nerviosismo, que es lógico de una final. Ahora, siempre he dicho que ese equipo estaba preparado para esas situaciones. El partido no les generaba tanta ansiedad, porque habían vivido la Copa América del 2015″, dice quien hoy se desempeña como técnico de Deportes Concepción.

En la cabeza de Suárez, sin embargo, hay varias jugadas dando vueltas. De entrada, recuerda la expulsión de Marcelo Díaz, a los 28′, por doble amarilla. “Jugar con uno menos contra Argentina era complicado. Menos mal les expulsaron rápidamente a Rojo. Estábamos muy parejos y quedar con uno menos te iba a marcar la diferencia. En los 90 minutos está claro que se hubiese notado esa diferencia”, agrega.

Alexis Sánchez disputa un balón con Nicolás Otamendi. Foto: Photosport

Eran tiempos dorados para la Roja. Sin embargo, el cuerpo técnico no terminó de la mejor manera su relación con el país. Luego de no clasificar al Mundial de Rusia, Juan Antonio Pizzi renunció a su cargo. El transandino, eso sí, dijo presente en la cita planetaria, dirigiendo a Arabia Saudita. A nivel de selecciones, Macanudo también sumó un breve paso por Baréin. Además dirigió a San Lorenzo y Racing. Una carrera con altibajos que en Chile tuvo su momento más alto.

En Argentina se repiten menos

En la Albiceleste, Lionel Scaloni realizó una renovación que los ha llevado a obtener resultados históricos. De los planteles de antaño son tres los nombres que se repiten: Nicolás Otamendi, Ángel di María y Lionel Messi. En el caso del Fideo, ya anunció que la presente Copa América es su último certamen internacional. La caída ante Chile provocó un verdadero terremoto en la AFA. Se fue el cuerpo técnico de Gerardo Martino, asumió Edgardo Bauzá, pero el Patón duró poco y llegó Jorge Sampaoli. El casildense tampoco convenció y, casi por una serie de casualidades, terminó asumiendo el pujatense, dándole estabilidad al seleccionado transandino. Tras la Copa América Centenario, el Tata Martino dirigió al Atlanta United, la selección de México y ahora al Inter Miami.

Lionel Messi pasa por el costado del trofeo de la Copa América Centenario. Foto: Photosport

Pese a que en primera instancia Messi renunció, fue cuestión de meses para que se convenciera de seguir defendiendo la casaca de su país. Claro que en más de una oportunidad ha recordado aquella jornada como uno de los golpes más grandes de su carrera. “Sin duda, la Copa América fue buena y la final contra Chile no tuvimos muchas ocasiones, pero a nivel de juego fuimos superiores. Perdimos otra vez en penales y yo fallé uno. Fue una cruz para mí por no poner en ventaja al equipo. El primer penal hay que meterlo. Siempre fui así, muy autocrítico, creo que el que más. Soy el primero que sé cuando hago las cosas bien o cuando hago las cosas mal. Muchas veces me puteo, que cómo voy a perder esa pelota, cómo voy a perder ese pase”, admitió este lunes.

De hecho, al entrenador también se le ha cruzado la final en el recuerdo. A mediados de 2023, cuando consiguió la Leagues Cup con el Inter Miami, por penales, aseguró que el trauma revivió en su memoria. “Cuando ganamos, sentí mucha alegría. Pero cuando Leo Campana erró el gol sobre la hora y fuimos a los penales, se me cruzaron las dos finales de Argentina con Chile de Copa América, las de 2015 y 2016. Por suerte, no. Estaba equivocado”, señaló en aquella ocasión.

El recuerdo de la Generación Dorada

“En un principio, yo no estaba entre los designados, para que lo dejemos en claro. Pero me preguntaron si lo quería patear y dije que sí. Obviamente no me imaginé que íbamos a estar 3-2 en ese momento. El trayecto de la mitad de cancha al punto penal fue eterno. Entonces, traté de estar lo más tranquilo posible y mentalizarme en patear al lugar que había decidido”, recordó Francisco Silva cuando se retiró del fútbol, haciendo un ejercicio retrospectivo de su carrera. Claro que el Gato decidió volver a la actividad y actualmente está en Deportes Limache.

Manuel Suárez, en tanto, revela cómo definieron a los pateadores. “Se iba viendo producto de la confianza que van teniendo los jugadores. Nosotros preguntábamos al grupo que nosotros creíamos que podía patear penales. Depende mucho de la tranquilidad física, que tenía que estar cómodo, sin dolores. Los que pateaban eran los que estaban en ese momento. Castillo había pateado penales en la Católica, el Gato Silva también. El que menos había pateado era Beausejour, pero tenía un golpe claro”.

Claudio Bravo desvía el balón tras un cabezazo de Sergio Agüero. Foto: Photosport

Por su parte, en su canal de Twitch, Arturo Vidal se ha encargado de recordar el certamen. De hecho, el King ahora le da un valor extra. Desde su paso por el Barcelona, el actual volante de Colo Colo asegura que Lionel Messi es el mejor futbolista del planeta y por eso eleva más aun la conquista de la Selección. “Él está afuera de este planeta. Hay que investigarlo. No es normal lo que él hace. Nosotros sabíamos que teníamos que atacarlo entre tres o cuatro, sino era muy difícil. Hasta nos dábamos la libertad de dejar a otros libres. A Messi no teníamos que dejarlo que recibiera mucho el balón”, explicó el Rey hace algunos meses.

“Contra Argentina era el único partido donde uno se preparaba para atacar a alguien individualmente. Tratábamos de que esté alejado del balón. En Europa no son tan agresivos, marcan con escalas. Nosotros en la final de Estados Unidos éramos perros salvajes. Esa era la estrategia y salió perfecto”, complementó.

En esa misma ocasión, el ex Inter de Milán aseguró que valora más el título de la segunda Copa América que la primera. “La más importante es la de 2016, porque había que reafirmar lo de 2015, que se ganó en Chile, de local. Había que repetir. Ganar una podía ser de suerte, pero dos es trabajo y buenos jugadores. Por eso era tan importante. Toparnos con Argentina en la final hizo crecer todo”, afirmó.