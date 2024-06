Compañero de Jordhy Thompson sale en su defensa ante las últimas acusaciones hechas en Rusia

a sido un semestre de completa transición para el futbolista chileno Jordhy Thompson. Tras dejar atrás el caso de violencia intrafamiliar que lo tuvo incluso entre rejas, el delantero se marchó cedido en enero al Orenburg de Rusia.

Una decisión tanto de vida como de carrera futbolística. Después de pocos meses, en abril pasado, el chileno sumó el décimo partido que obligaba por contrato al cuadro ruso a adquirir el 70% del pase del jugador, avaluado en 1,2 millones de dólares, que se agregaron a los 300 mil de la cesión.

“El club ya decidió que hará uso de la opción de compra. Estoy encantado en este equipo, porque es una gran institución. No me quiero apurar, voy paso a paso. Acá en Rusia me he sentido súper bien y tengo que seguir. Para ser sincero, no estoy conforme con mi rendimiento acá en Rusia. Siento que puedo dar mucho más”, aseguró el puntero a El Deportivo, hace un par de semanas.

Pero la situación judicial del futbolista es recordada de tanto en tanto. Es más, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, volvió a sacar la voz para evitar una eventual convocatoria a la selección chilena.

“La ministra Orellana tiene razón en hablar de esto, está haciendo su trabajo, pero todas las personas merecemos una oportunidad para volver a hacer las cosas bien, para cambiar”, señaló al respecto el jugador.

Críticas desde Rusia

Pero el pasado cercano de Thompson ha inquietado a parte de los medios rusos. Hace algunos días, un periodista de ese país volvió a dar un contexto de presencia a los mismos hechos.

De acuerdo con información publicada por RIA Novosti, Dmitry Guberniev afirmó que “la madre de la novia de Thompson lo encontró con cinco prostitutas en la casa que ella le alquilaba en Peñalolén. Se notó que el futbolista la agredió, pero su esposo defendió a la mujer, y luego ella redactó una declaración a la policía contra el jugador de 19 años”.

Asimismo, el profesional de las comunicaciones fue más allá en sus comentarios para fustigar al atleta nacional: “si tales problemas existían antes, entonces esas personalidades, por decirlo suavemente, no pintan bien en el campeonato ruso”.

Defensa del equipo

A pesar de los cuestionamientos, los jugadores de Orenburg han salido en defensa del chileno, a quien consideran “un chico decente y profesional”.

“No tengo ningún derecho a condenarlo, no soy su mamá ni su papá. Como futbolista, lo vemos todos los días, es un chico decente y profesional. El chileno demuestra mucho esfuerzo”, afirmó hace unos meses el zaguero central Vladimir Poluyakhtov.

El último futbolista del Volga que destacó el buen presente del exjugador de Colo Colo fue el bosnio Renato Gojkovic, quien incluso minimizó los problemas legales del puntero.

“Para ser honesto, no he oído mucho sobre esta historia. Y no nos comunicamos mucho con él; solo habla español. Pero puedo decir que es un buen joven que respeta a sus mayores”, advirtió el balcánico.

Sobre su momento deportivo, el zaguero central aseguró que “es un excelente jugador de fútbol. A los 19 años se adaptó muy rápidamente a un nuevo país, simplemente genial”.