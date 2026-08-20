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    Con dinero de la ticketera de la Copa Davis y pagos a sí mismo: la maniobra de Kegevic para responder a sus proveedores

    El impugnado presidente de la Federación intentó adelantar fondos a tres privados, entre los que aparecen Andrea Koch, capitana chilena de la Billie Jean King Cup, Javier Gómez, abogado de la Federación, y el propio Milovan Kegevic.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Las maniobras de Milovan Kegevic para pagar a sus proveedores

    Siguen los conflictos en la Federación de Tenis de Chile, luego de la anulación de las elecciones en las que había resultado vencedor Milovan Kegevic, esto producto de que la Comisión de Elecciones impugnó el proceso por presentar certificados de título profesional falsos. Ahora asoma otro problema para el impugnado dirigente: el pago a sus proveedores, ya que la Fetech está impedida de recibir fondos públicos y el IND designó una comisión para administrarla.

    De acuerdo a información recabada por El Deportivo, Mario León, gerente de Operaciones designado por Kegevic, se contactó con Ticketplus, la ticketera de la serie de Copa Davis ante España, para solicitarle que realizara traspasos a tres proveedores. Lo particular del asunto es que esos futuros depósitos eran para el propio Kegevic, para Javier Gómez, abogado de la federación, y para Andrea Koch, capitana chilena de la Billie Jean King Cup, quien en las últimas semanas ha estado desarrollando entrenamientos en las canchas de la Federación con jugadoras de proyección.

    Los montos especificados en el escrito son variados y en ninguno de los casos se especifica el tipo de prestación o el motivo para efectuar dichas transferencias. Se solicita que a Koch se le realice un depósito por $ 3.570.000, a Kegevic por $ 5.000.000 y a Gómez por $ 6.000.000. Este último ha sido el patrocinador de todos los recursos presentados por el destituido timonel ante los tribunales electorales y penales. Sin embargo, la ticketera se negó a tal petición, por lo que la maniobra no pudo llevarse a cabo.

    Cabe recordar que la mencionada impugnación por certificados de título profesional falsos se basó en un oficio de la Universidad Bolivariana, fechado el 13 de julio y firmado por Carlos Gaete Becerra, secretario general, quien descarta que tanto Kegevic como la secretaria del directorio Valentina Marín hayan pertenecido a los registros académicos e históricos de esa casa de estudios.

    Asimismo, la Comisión Electoral convocó a una asamblea para el 27 de agosto, donde se ratificará a las mayorías siguientes en la elección del 6 de junio. Es decir, Juan Bugueño será proclamado como presidente de la Federación y Guillermo Piedrabuena, como secretario general, en reemplazo de los destituidos Kegevic y Marín, respectivamente. Además, se llenarán cinco vacantes de directores, ya que actualmente solo se encuentran habilitados Úrsula Cortés y Gabriel Dimarco.

    Foto: Matías Salas Orrego. MATIAS SALAS ORREGO

    La intervención del COCh

    Un oficio, firmado por el director (s) del IND Juan Pablo Salgado el 13 de agosto, informaba sobre el nombramiento de un funcionario que garantice el manejo de los dineros estatales.

    El documento también especifica que “aquel organismo se encuentra siendo objeto de 2 procesos de supervigilancia, comunicados por los Oficios Ordinarios N°422 y 1243, ambos de 2026. Además, la Federación se encuentra inhabilitada en el registro de receptores de fondos públicos, dada la circunstancia de no contar con un directorio vigente, según lo preceptuado en el artículo 43 del Decreto N°59, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que establece el Reglamento de Organizaciones Deportivas”.

    Por último, este martes el Comité Olímpico de Chile dio a conocer el nombre de los encargados de administrar la organización en todo este proceso: “El COCh ha decidido crear una Comisión de Trabajo para apoyar al tenis nacional, la cual está conformada por los siguientes profesionales: Cristián Mir (comercial), Roxana Sáenz (legal) y Juan Carlos Cabezas (finanzas)”.

    “Como Comité Olímpico siempre estaremos a disposición de la institucionalidad deportiva para colaborar, dentro de nuestras atribuciones, a que los deportistas y sus competencias no se vean afectadas por asuntos administrativos”, añadieron

    Más sobre:TenisMilovan Kegevic

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