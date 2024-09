Con el Chino Ríos mirando de lejos: Joaquín Niemann saca mucha ventaja como el deportista chileno mejor pagado de la historia

En agosto de 2022, la LIV Golf daba otro gran golpe. Tras comprometer un cheque de 100 millones de dólares, la liga de fondos saudíes logró convencer al chileno Joaquín Niemann para que dejara el PGA e inscribiera su nombre en la naciente competición.

Un circuito con incentivos mucho más millonarios por cada torneo. Situación que le han permitido al crédito nacional, así como a su compatriota Mito Pereira, en consolidarse como los deportistas chilenos que más dinero ganaron en la historia solo en concepto de premios.

Hecho que quedó refrendado en la última fecha de la temporada individual del certamen de fondos árabes, en Chicago. En Illinois, Niemann remató segundo, después de pelear el título golpe a golpe el título con el español Jonn Rahm. Un honroso segundo puesto que premio al talagantino con un cheque por 1,875 millones en moneda local.

De esa manera, Joaco completaba un 2024 lleno de éxito en el que cosechó dos títulos, Mayakoba y Jeddah, además de otro segundo puesto en Reino Unido, tercero en Nashville y un cuarto lugar en Hong Kong; como principales resultados.

Pero no solo se reflejó en el green, sino también en su cuenta bancaria. La mejor temporada del chileno trasuntó en ingresos cercanos a los 15,7 millones de dólares en premios, solo en esta temporada.

El mejor remunerado

Hace un par de años, cuando el talagantino pasó del PGA a la competición saudí ya figuraba como el deportista con más recaudaciones de competencias en la historia del deporte nacional.

Hasta ese momento, ya acumulaba US$ 15.501.248 en incentivos por torneos, cifra que superaba la marca del tenista Marcelo Ríos, quien consiguió US$ 9.713.771 en premios, repartidos tanto por sus torneos en singles como en dobles. Lo mismo con Fernando González, quien ganó US$ 8.862.276 durante su paso por el circuito ATP.

Sin embargo, los márgenes de ingresos que se manejan en la LIV Golf están fuera de todo parámetro. Solo durante 2023, un curso que no fue del todo bueno, Niemann sumó a su cuenta bancaria casi 7,3 millones de la divisa norteamericana.

Cifra que se agrega a los casi 4,8 millones de 2022, cuando se proyectaba como una de las principales figuras del emergente circuito por el fondo soberano de Arabia Saudita, cuyo valor total alcanza los 800 mil millones de la misma moneda.

En total, desde que debutó como golfista profesional, Joaco acumula ganancias totales por más de US$ 44,4 millones, casi cinco veces respecto de lo que ganó el Chino Ríos, quien fue número uno del tenis en 1998.

Segundo en esta particular lista de chilenos acaudalados está el golfista Mito Pereira, quien también hizo la transición desde el PGA a la LIV Golf. En el caso del santiaguino, ya ha acumulado casi 17,3 millones de dólares, incluidos los 90.750 que ganó el domingo tras rematar en el puesto número 47 en Chicago.