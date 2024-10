Con la amenaza del huracán Milton: la travesía de la selección de Argentina para llegar a Venezuela

La selección de Argentina ve con preocupación el avance del huracán Milton hacia Estados Unidos. La Albiceleste decidió concentrarse en Miami en la previa de sus respectivos duelos contra Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias.

Así lo reflejó este martes el técnico Lionel Scaloni. “Acá todo se sabe, es abierto, todos en alerta, habíamos pedido viajar, hoy no se ha podido. Nos han denegado el viaje, vamos a viajar mañana (hoy) si el tiempo lo permite. Trabajaremos a la mañana y a la tarde nos vamos”, comentó el DT en conferencia de prensa.

Además, el adiestrador se refirió al cierre del espacio aéreo por parte de Venezuela para los vuelos argentinos y estadounidenses, lo que complica aún más la planificación del traslado, lo que también los obliga a realizar una escala en Colombia. “Es difícil, pero son cosas que no dependen de nosotros. La verdad que hemos tenido mala suerte, pero lo más importante es la salud de la gente y de nosotros que estamos acá”, enfatizó.

También trató cómo se podía trabajar en el contexto de la llegada del huracán. “Trabajar, trabajamos tranquilo, la verdad que el lugar de entrenamiento es perfecto, trabajamos bien, pero siempre está dando vuelta a este tema y sobre todo cuando está el tema seguridad, es un tema delicado. El partido es importante, pero mucho más importante es la seguridad. Entonces cuando uno habla de viento, de huracanes, que pasa cerca, pasa lejos, que cierra el aeropuerto, bueno, quieras o no, te preocupa”, apuntó.

“Y en ese sentido sí, estamos preocupados y esperando a ver si es verdad que podemos salir mañana, que dicen que para la tarde se podrá salir. No tenemos las certezas, pero bueno, por ese lado estamos preocupados. Por el tema deportivo y futbolístico, se ha podido entrenar ayer con 10 jugadores que eran los que habían jugado el día sábado o viernes, y recién hoy pudimos hacer algo con los que han jugado domingo. Y esperamos mañana a la mañana, si las condiciones nos dejan entrenar, entrenar con todo el equipo al completo y hacer un entrenamiento ya definitivo para el partido. Venezuela es un muy buen rival, estaba en una buena posición, una buena condición, tanto futbolística como física, y juegan en su casa. Es un rival para tener en cuenta y es respetado, y así afrontaremos el partido”, añadió.

Más adelante indicó que “es muy difícil aislarte de lo que está pasando afuera. Y creo que hasta es relativamente correcto estar pendiente de la salud de la gente, de la salud de uno mismo, de la seguridad sobre todo. La salud en este caso creo que es importante, el que está acá lo está viviendo, la gente intenta protegerse, incluso se van de sus casas porque, bueno, es algo, bueno, la verdad que vivirlo de cerca, seguro que no está bueno y nosotros, bueno, es algo nuevo y diferente para nosotros y que no estamos acostumbrados, entonces estamos alerta. Mientras entrenamos, estamos metidos en el entrenamiento y después, lógicamente, las noticias no son alentadoras y esperamos que sea todo pasajero y que realmente no tengamos que preocuparnos”, cerró sobre el tema.

El partido entre Venezuela y Argentina está programado para este jueves 10 de octubre a partir de las 18.00 horas de Chile.