Con Medel de central y con Alarcón por Vidal: el equipo que paró Lasarte antes de viajar a Argentina

Martín Lasarte se enfoca en el partido frente a Argentina. Ya se resignó a no contar con Arturo Vidal, uno de sus jugadores más importantes. El estratega de la Roja no tiene tiempo para lamentarse. El que le queda antes del partido del jueves debe ocuparlo en encontrar soluciones. Y va bien encaminado, aunque aún no se decide plenamente respecto de cómo reemplazará al volante del Inter de Milán.

La estructura defensiva, al menos, parece clara. Machete apostará por nombres conocidos, lo que, en alguna medida, le garantiza un funcionamiento más seguro frente a un ataque como el albiceleste, contra el que no se puede improvisar. Así, por ejemplo, en el arco, estará Claudio Bravo y en su custodia participarán hombres que ya cuentan con amplia experiencia en la Roja y a nivel internacional: Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Eugenio Mena. De ese bloque, la presencia del lateral de Racing, quien se ha convertido en una de las principales figuras de Racing en la actual temporada, es la gran novedad.

Gary Medel, en el amistoso entre Chile y Bolivia, en marzo (Foto: Agenciauno)

Las dudas están en el mediocampo

Las dudas de Lasarte están el sector medio. La ausencia de Vidal le quita la pieza de más jerarquía en ese sector. El técnico uruguayo prepara una estructura que le permita disimularla y que le garantice efectividad tanto en la posesión del balón como a la hora de desarticular la gestación de los avances de la escuadra de Lionel Scaloni.

En ese escenario, hay nombres que resultan fijos: Erick Pulgar y Charles Aránguiz. La duda radica en quien acompañará al antofagastino en las labores de corte. Ahí, Lasarte ha probado dos alternativas. Primero ubicó a Pablo Galdames, otro de los futbolistas nacionales que ha cumplido una campaña destacada en Argentina, con la camiseta de Vélez Sarsfield. Y en los últimos ensayos ha utilizado también a Tomás Alarcón, una de las figuras más regulares en el campeonato nacional. La decisión la tomará mañana. Su último equipo antes de viajar al país vecino fue con Alarcón.

Lo que está más claro es la presencia de Luis Jiménez como el mediocampista más próximo a los atacantes. Lasarte aspira a estrujar al máximo la jerarquía del Mago, quien, pese a su veteranía, ha demostrado que puede seguir rindiendo al más alto nivel, tanto en Palestino como en la Roja.

Dos históricos en el ataque

La delantera es otro de los sectores en los que Lasarte prefiere apostar seguro. O, al menos, por viejos conocidos. Si bien en algunos entrenamientos probó la opción de Jean Meneses como compañero de Alexis Sánchez, ya en la recta final de los preparativos ha mostrado la alternativa más probable y, ciertamente, más probada: Eduardo Vargas junto al Niño Maravilla.

Igualmente, el delantero del León mexicano debe estar preparado para cualquier eventualidad, considerando la posibilidad de que Sánchez no sea exigido durante los 90 minutos y se le resguarde para el choque frente a Bolivia, un duelo que, en condición de local, la Roja no puede dejar escapar.