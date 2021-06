Restaurantes, un comercial, la hípica y los amigos: la semana de relajo de Arturo Vidal que puso en riesgo a la Roja

Arturo Vidal está en problemas. Hospitalizado en una clínica del sector oriente de Santiago desde el día sábado, a las 4 de la madrugada, el Rey lucha contra los problemas de salud que lo marginaron de la doble fecha eliminatoria. Se internó por una amigdalitis purulenta, que le causó deshidratación y fuertes cefaleas, que debieron tratar por vía intravenosa. Ayer, luego de un cuarto examen PCR, el formado en Colo Colo dio positivo.

La estadía de Vidal en Chile no ha estado exenta de polémicas. Sus casi siete días en el país anotaron problemas, malestar y hasta una enfermedad. Además, el propio Ministerio de Salud lo tiene en la mira por su mal comportamiento desde que pisó tierra nacional. Para moverse por Santiago sin hacer cuarentena, el mediocampista recibió un permiso especial que se les entrega a los deportistas, con la condición de pasar por exámenes PCR. El mismo que tienen los miembros del Team Chile y que se les entregó a todos los jugadores de la Roja que llegaron desde el extranjero.

La semana del Rey comenzó el martes 25 de mayo, cerca de las 9 de la mañana. Hizo su entrada por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de vacaciones familiares tras conseguir el Scudetto con el Inter de Milán. Se le vio sonriente, con ganas de integrarse al combinado de Lasarte. Se trasladó de inmediato a una clínica a realizarse el examen PCR exprés, que lo tuvo encerrado gran parte del día en Juan Pinto Durán. Aislado, a la espera del negativo, el volante recién tuvo más libertad cerca de las 19 horas. El testeo arrojaba que no venía infectado desde Europa.

Ese mismo martes, según pudo averiguar El Deportivo, Vidal compartió una cena con cuatro amigos. Fue el inicio de una semana que, seguramente, el Rey querrá olvidar. Uno de esos cercanos, quien precisamente le maneja sus caballos, dio positivo a los pocos días de la reunión.

Vidal comparte en un restaurante de Santiago.

El miércoles, Vidal continuó con su agenda por Santiago. Con día libre en la Roja, el Rey aprovechó las horas para cumplir asuntos comerciales. Grabó un spot con una marca de ropa, que lo tuvo en un set durante varias horas. Almorzó junto amigos en La Cabrera, un restaurante del sector oriente. Ya durante la tarde, se trasladó a la hípica a compartir con sus cercanos, con los que se fotografió, sin ningún tipo de problemas. Posó incluso con una de sus yeguas.

"Mi consejo es muy simple: si quieres algo trabaja duro para conseguirlo!!! Yo soy feliz y amo mis caballitos!!!", redactó Vidal en sus redes sociales junto a una foto como esta.

El día jueves, Vidal siguió moviéndose con normalidad. Lo hizo de acuerdo a los protocolos del Paso a Paso. En ese sentido, no rompió ninguna regla, pues se trasladó por comunas en Fase 2. Entrenó en Juan Pinto Durán y durante la tarde nuevamente fue a la hípica.

Ya el viernes, el Rey Arturo aprovechó el día para despedir a los jugadores del Rodelindo Román, su equipo de barrio, del cual es dueño, quienes desde el bus lo saludaban en la previa al duelo por la Segunda División Profesional. También se vacunó. Coincidió con el inicio de los malestares del jugador del Inter, que a las pocas horas fue internado.

"Feliz con la vacuna. Ahora estamos mejor para los próximos desafíos con La Roja. A cuidarnos entre todos y a vacunarse", escribió Vidal junto a esta foto en sus redes sociales.

El actuar de Vidal no pasó inadvertido. Ni siquiera sus explicaciones en redes sociales amainaron la molestia que hoy recae sobre su persona: “Lamentablemente, en el control de hoy me entero que resulté positivo de Covid, a consecuencia de un amigo que estando sin síntomas dio positivo en un control preventivo. Esta vez no podré estar en la cancha, pero apoyaré a mis compañeros con toda mi fuerza. Voy a recuperarme pronto para poder vestir nuevamente La Roja de Todos”, escribió Vidal.

En la Roja existe una parte del plantel que está ofuscado con el King. Sienten que los expuso a la enfermedad por el nulo autocuidado del volante en su arribo al país. No se explican cómo el futbolista recién dio positivo en Chile, pese a que vivió gran parte de la pandemia en Italia, uno de los países más azotados por el virus. “¿Por qué se cuidó allá y no acá? ¿Cómo se contagia acá y no allá?”, son preguntas que surgen desde Juan Pinto Durán y la ANFP.

En la comisión médica, por su parte, buscan explicaciones. El doctor Fernando Yáñez aclaró al interior del camarín que haber realizado una estricta burbuja sanitaria en el arribo de los jugadores podría haber resultado peor, ya que los estudios han evidenciado que las largas concentraciones, en muchas ocasiones, se transforman en focos de contagios. Sí coinciden y critican el poco autocuidado del jugador del Inter.

Al mismo tiempo, durante esta mañana, la subsecretaria Paula Daza informó que se está realizando la investigación epidemiológica del caso por una eventual vulneración de la burbuja sanitaria. “La Seremi de Salud se encuentra realizando la investigación epidemiológica de la situación por la eventual vulneración de la burbuja sanitaria”, comentó la autoridad en referencia al caso de Arturo Vidal.

“Como cualquier persona que llega a nuestro país, tiene que respetar las normas sanitarias. De acuerdo a la investigación, una persona que vulnera esta normativa se arriesga a un sumario sanitario”, complementó Daza.

El Rey, fiel a su estilo, evidenció en las redes sociales su molestia por las críticas que ha recibido. El chileno subió a sus historias de Instagram una fotografía en la cual agregó una versión en caricatura de sí mismo, haciendo el gesto de silencio, junto a una canción de Ozuna.

“El envidioso quiere verme mal, jajaja. Tranquilo’, chorro ‘e cabrone’ De ninguno me vo’a dejar. Cuando llego a la disco pido ciеn botella’ Doscienta’ mujerе' que andan en la de ella. Los mío’ brillando, más que una estrella”, resume el tema musical al que hace alusión el volante.