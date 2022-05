Convulsionado arranque en El Teniente: Un error de Cortés y la expulsión de Costa complican a Colo Colo ante O’Higgins

El partido entre Colo Colo y O’Higgins arrancó con todo. Y no de la mejor forma para los albos. Cuando todavía no se cumplían los dos minutos de juego, el balón circulaba entre defensas albos y el golero Brayan Cortés. Este último, en su afán por jugarla con Bruno Gutiérrez, no vio venir a Facundo Castro, quien interceptó el pase y rápidamente se conectó con Esteban Moreira.

El delantero del elenco rancagüino no tuvo más que empujarla para poner la apertura de la cuenta en El Teniente. La derrota parcial del Cacique deja a Unión Española como único líder de la competencia. Mientras que los dirigidos por Mariano Soso están escalando al quinto lugar.

Las malas noticias no culminan ahí para la visita. A los ocho minutos de partido, el panorama se les puso más cuesta arriba aún, debido a que Gabriel Costa fue expulsado. Con la pelota rotando entre Leonardo Gil y Esteban Pavez, el seleccionado peruano estaba al borde del área forcejeando con Fabián Hormazábal.

El volante colocolino levantó su pierna y su brazo al mismo tiempo, lo que provocó la caída del carrilero celeste. Tras revisión en el VAR el juez Benjamín Saravia estimó que fue un intento de agresión y mandó a Costa a las duchas. Roja directa.