Crespo reconoce que está hablando con “Santos, Sao Paulo y la selección chilena”

Hernán Crespo es uno de los entrenadores de moda en el plano continental. Campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, lleva meses siendo sondeado por la selección chilena. Dos clubes brasileños también trataron de ficharlo. Por su parte el ex delantero del Inter de Milán se desmarca. Asegura que no deja al equipo argentino por otra institución y que todavía no ficha con nadie. Eso sí, confirma que está en conversaciones con el Santos, Sao Paulo y Chile.

Fue hoy, tras dejar las instalaciones de Defensa y Justicia, que Crespo conversó con TyC y salió al paso de los rumores. Negó tener un contrato firmado con el Sao Paulo y confirmó lo que siempre se mantuvo como rumor: La ANFP lo contactó como candidato para la banca de La Roja.

“Yo no firmé con nadie, no cambio Defensa por otra institución. Sí me pareció correcto dejar DyJ porque no era saludable para dirigentes ni jugadores que constantemente estén todos los rumores presentes. Se habla con Santos, Sao Paulo y la selección chilena, pero no he tomado ninguna decisión”, comentó Crespo para la cadena argentina.

Declaraciones que van en contraposición con las que hizo José Lemme, presidente de Defensa y Justicia, el día de ayer. El ex jefe de Crespo confirmó que ya estaba todo firmado con el Sao Paulo.

Pero la realidad es que, tras la caída de Almeyda, el ex River volvió a ser una opción para la Federación. Crespo por su parte evita ponerse presión. Asegura que pese a que existen conversaciones, puede terminar sin aceptar ninguna. Situación que parece poco probable, cuando él mismo utilizó el término, “el teléfono no para de sonar”.

Con esto se da a entender que Ronald Fuentes no es la única opción que manejan en Quilín. El ex DT de Unión Española ahora tiene competencia. Una que fue eternamente la de respaldo para Millad.

La búsqueda frenética por tener a un entrenador suma otro capitulo, por más tortuoso que parezca. Con las eliminatorias a la vuelta de la esquina, la ANFP sigue haciendo malabares para dar con el técnico que asuma el desafío, y las condiciones nacionales. La incertidumbre sigue. Crespo también aporta tensión. Chile lo llamó, Hernán contestó, pero todavía no da la respuesta.