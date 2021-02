La ANFP contacta a Ronald Fuentes apremiada por encontrar DT

Matías Almeyda era la opción número uno para dirigir a la Roja. Pero su negativa desató una verdadera crisis en la federación chilena. Tanto, que ahora la ANFP trabaja contra el tiempo y sus prioridades están cambiando. Si bien Pablo Milad ya había desechado la idea de tener un entrenador en tierras chilenas, lo cierto es que desde Quilín ya se contactaron con Ronald Fuentes para conocer su disponibilidad, según pudo conocer El Deportivo.

No es el único entrenador nacional que aparece en lista. En los días previos a la negativa del Pelado Almeyda, el nombre del Coto Sierra comenzó a sonar con fuerza para suplir al colombiano Reinaldo Rueda.

El tiempo es el principal enemigo de la elección de próximo seleccionador. La fecha del próximo partido eliminatoria es el próximo 25 de marzo, contra Paraguay, en el Nacional. Es decir, sólo restan 45 días para el decisivo pleito.

Sin embargo, lo peor de esta encrucijada es que dos semanas más, el próximo DT tendrá que reservar a los jugadores que disputarán esa fecha doble, la que completa el partido en Ecuador (país donde Chile nunca ganó por eliminatorias), cuatro días más tarde.

¿Y el Plan B?

Lo que más llama la atención en la insistencia con Almeyda es el tiempo que demoró en dar su negativa. Su nombre asomó en la órbita de la Roja desde principios de enero. Incluso el propio DT dijo a Radio La Red que “la cláusula era muy alta”. A sabiendas del problema, no se explica por qué la negociación demoró tanto, dejando a la federación con las manos vacías.

Pero había un Plan B. Al menos eso reconocen en la ANFP. Y acá es donde surge un nuevo problema, ya que el segundo candidato es Hernán Crespo, entrenador que está en la mesa del poderoso Sao Paulo de Brasil, que aún tiene opciones matemáticas de lograr el Brasileirao.

La noche del domingo, a través de un mensaje de Instagram, Crespo anunció su salida de Defensa y Justicia, equipo con el que ganó la reciente Copa Sudamericana. “Me despido junto con mi cuerpo Tecnico de Defensa y Justicia, agradecidos por habernos recibido con respeto, cariño y confianza en nuestro trabajo”, expuso el delantero en sus redes. “Fue un año de mucho esfuerzo, compromiso y pasión para intentar llevar adelante nuestra propuesta de juego. Gracias a los jugadores por su compromiso y esfuerzo para intentar proponer nuestra idea y nuestras formas. Se requiere mucho coraje y humildad para hacerlo, y este grupo de jugadores entregó todo confiando en nosotros”, agregó.

De inmediato crecieron las expectativas de que Valdanito podía llegar a la selección nacional. Sin embargo, los principales medios argentinos dieron por hecho que el adiestrador seguirá sus pasos en el Sao Paulo. Que entre martes y miércoles se debería cerra el nuevo club.

Defensa y Justicia respondió con agradecimiento a la despedida de su ahora ex DT. Eso sí, el presidente del Halcón, José Lemme, le aseguró a El Deportivo que “Crespo no nos ha dicho que se va ni a Sao Paulo ni a la selección de Chile, u otro lado. Es más, yo me reuniré ahora con Crespo. La federación chilena no tiene nada que hablar con nosotros, eso lo debería llevar el representante del técnico, Santiago Hirsig”.

Curiosamente, el aludido Hirsig es el mismo empresario que lleva los destinos de Matías Almeyda, el DT que dejó a la federación en la vereda.