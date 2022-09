Cristian Palacios contó cómo vivió su falta de gol en la U: “Traté de manejar la ansiedad de la mejor manera”

Uno de los jugadores más beneficiados con la llegada de Sebastián Miranda a la banca de Universidad de Chile fue Cristian Palacios. El exdelantero de Unión Española había caído en desgracia en la frustrada era de Diego López, pues tras fallar un penal ante Colo Colo, perdió la titularidad y jugó escasos cinco minutos contra los hispanos, tres ante Curicó Unido, ocho ante Coquimbo y no ingresó ante Universidad Católica.

Por lo mismo, volver a la titularidad en la victoria ante Palestino y coronar esa confianza con el gol del triunfo ante la UC, por la Copa Chile, hizo que el delantero confesara cómo lo pasó en todos este tiempo donde no se encontraba con las redes.

“La ansiedad la traté de manejar de la mejor manera, sabiendo que los goles iban a llegar. Por lo que uno trata de estar tranquilo, trabajar para el equipo y aportar en todo lo que se puede”, relató. Luego agregó que “estoy muy contento por el gol del partido pasado y ahora sigo trabajando para seguir mejorando”.

¿Cómo logró llegar a este momento?: “Pasa por la confianza en nosotros mismos, en el cuerpo técnico y estamos muy contentos con el triunfo, porque el equipo se vio de buena manera”, señaló. Y continuó: “si recuperábamos la pelota más cerca de ellos, teníamos más posibilidades de convertir y eso pasó, por lo que estamos contentos, porque la gran mayoría de las cosas que trabajamos en la semana, salieron”.

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Eso sí, Palacios advirtió que no importa quién es el autor de las celebraciones, “con tal que el equipo gane y sume. Sé que los delanteros vivimos del gol y a veces no se puede o no quiere entrar, pero si le toca a otro compañero sirve para que sume para el equipo”.

Sobre el levantamiento del castigo a los de San Carlos, quienes finalmente podrán jugar con público en Valparaíso, Palacios dijo que “a nosotros no nos influye en nada, porque tenemos que ir a buscar ese partido y la clasificación. Será a favor de ellos que van a tener su gente, pero no nos va a complicar en nada. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer y a qué vamos”.

Acto seguido, insistió en qué no les afecta jugar con la gente en contra y sobre la posibilidad de que también perdonen a la U y le permitan que su fanaticada los acompañe en el Torneo Nacional, el ariete concluyó: “Eso que lo maneje la U, puedo responder solo sobre el partido, a nosotros no nos influye en nada. Nosotros estamos pensando en la Copa Chile y luego veremos qué pasa”.