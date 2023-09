Cristian Rudloff, presidente de Chile Rugby: “Hemos demostrado un nivel mucho mayor del que las potencias y World Rugby esperaban”

La derrota de los Cóndores ante Inglaterra puso sobre la palestra la necesidad de aumentar la competencia para los equipos Tier 2, quienes hasta el momento solo tienen la chance de enfrentar a las grandes potencias en los Mundiales. Cristian Rudloff, presidente de Chile Rugby, le admite a El Deportivo que es algo que se necesita cambiar. Reconoce estar en conversaciones con diferentes federaciones para busca una vía de mejora.

También habla del nivel mostrado por los Cóndores durante su participación en el Mundial, la cual pese a no haber conseguido victorias de momento, ha generado interés y asombro por las grandes cúpulas del rugby planetario.

Otro punto que aborda es su mandato como presidente de la Federación que rige el rugby en el país y de las elecciones que se realizarán a final de año donde buscará la reelección. “Tenemos muchos desafíos como por ejemplo introducir el rugby en los colegios públicos de la mano de los torneos nacionales escolares”, destaca desde Perros-Guirec, ad portas del partido ante los Pumas este sábado (10:00 Am), último duelo de los chilenos en Francia 2023.

¿Se han superado las expectativas?

Las expectativas eran realistas en cuanto a las diferencias con los países que nos hemos enfrentado, pero también siempre está el deseo de más. El rugby chileno no vino al Mundial a perder por poco, sino que a generar una impresión positiva sobre nuestro nivel de juego y dar sorpresas. Y eso lo hemos logrado, porque a pesar de los resultados, de los cuales somos autocríticos porque no nos gusta perder, hemos demostrado un nivel mucho mayor del que las potencias y World Rugby esperaban de nosotros.

¿Qué le comentan de Chile?

El mayor orgullo es recibir halagos a nuestro desempeño deportivo a pesar de los resultados. No son halagos de buena crianza, son sinceros. Chile ha demostrado en la cancha que tiene la pasta para competir. Hemos sido agresivos, hemos sido frontales, hemos ido hacia adelante en todos los partidos y hemos puesto en aprietos a nuestros rivales. Muchos directivos de países importantes, me han dicho que lo que estamos haciendo como Chile, es ir a competir contra pesos pesados, siendo que nosotros no tenemos esa categoría. Nos dicen que mostramos una entrega, un entendimiento del juego extraordinario. Los halagos van en esa línea. Realmente no parecemos debutantes, hemos hecho una propuesta de juego muy agresiva.

Los hinchas han sido muy aplaudidos también...

Han destacado mucho la respuesta del público, que además consolida la posición que buscamos que tenga Chile en el rugby mundial, no solo en lo deportivo, sino que también como un mercado atractivo tanto para visitarnos como para recibirnos. Ver a 10.000 chilenos en cada partido lo destacaron autoridades tanto de World Rugby como de todos los países con que hemos estado. Producto de eso se nos abren puertas, se nos abren oportunidades.

Pablo Lemoine criticó el sistema de amistosos de World Rugby. ¿En las reuniones que tuvo con autoridades de Nueva Zelanda y Sudáfrica encontró un apoyo por cambiar aquello?

Todos los países tienen una actitud muy colaborativa, quieren buscar los espacios y las oportunidades en el calendario para ayudar, pero también es necesario ser proactivos, propositivos. Proponer cosas que sean atractivas para que vengan a jugar con nosotros en Chile. Eso va de la mano de asegurarse de tener auspicios, asegurarnos tener apoyo estatal, jugar en estadios con infraestructuras suficientes, asegurarnos que estarán llenos, porque ellos están acostumbrados a jugar así. Si nosotros queremos jugar con potencias tenemos que asegurarnos que los estándares y la forma de competir de ellos va a ser igual en el caso de que nos visiten.

¿Ve factible que Chile pueda jugar con un Tier 1 antes del próximo Mundial?

Yo soy una persona que piensa positivo y sí lo veo posible. Es difícil, muy difícil, pero lo veo posible porque me lo han dicho de manera muy sincera. Si no son los All Black, sí serán los Maorí All Blacks como en 2018. Si es que no son los Springbook va a ser Sudáfrica XV que son planteles absolutamente equivalentes y de un nivel de competencia de primerísimo nivel. Francia va a jugar contra los Pumas en Argentina el julio del próximo año y estamos conversando con ellos. Pero como te decía, tenemos que proponerles cosas atractivas más allá del rugby en sí. Tenemos que ofrecerles que si van a jugar con Chile, su experiencia sea enriquecedora en todo sentido. Eso es lo que con mucha imaginación y harto esfuerzo estamos esperando que ocurra.

Los Cóndores tratan de evitar el try de David Ribbans (REUTERS/Stephanie Lecocq)

¿Apoyarse entre las naciones emergentes también es una opción?

Naturalmente todos vemos a Inglaterra, Sudáfrica o Nueva Zelanda como los países con que soñamos enfrentarnos, pero tenemos que ser realistas y también construir una competencia entre los países que estamos buscando ese espacio. Tenemos que jugar una competencia global con España, Portugal, Rumania, que son países con los que jugamos en 2019. Hoy vemos a Portugal haciendo un papel muy bueno en el Mundial, Rumania también presente. Si juntos construimos estas competencias, los recibimos en Chile o en Uruguay, también el espacio va a seguir creciendo, va a ser mucho más grande y nos va a dar la oportunidad de generar esta presión en bloque y no como países aislados.

La interna del rugby chileno

En diciembre de 2023, Cristián Rudloff cumplirá su periodo como presidente de la Federación Deportiva Nacional de Rugby. Espera ser reelegido, algo que siente factible porque ha visto como las asociaciones de Chile han aplaudido su gestión. En los siguientes cuatro años espera promover la disciplinas en las escuelas públicas del país y darle más representación a las regiones en la mesa directiva. Otro de sus proyectos busca que los equipos más pequeños o más alejados, tengan la chance de competir con los más tradicionales. “En distintas escalas es lo mismo que nosotros le pedimos a World Rugby; que se genere más espacio, más oportunidades”, apunta.

Hay elecciones en la presidencia a final de año, ¿cómo lo ve?

Hace unas semanas en Temuco tuvimos nuestra primera asamblea anual y la verdad recibimos un espaldarazo muy grande de parte de todas las asociaciones. Están muy agradecidos por el trabajo y crecimiento que tiene la Federación. Estamos convencidos de seguir adelante y seguir sumando más apoyo dentro del rugby chileno. Tenemos muchos desafíos dentro del rugby nacional, principalmente para introducir el rugby en los colegios públicos, de la mano de la entrada al rugby en los torneos nacionales escolares. Estamos con montones de proyectos por delante.

¿Puede comentar alguno?

Estamos trabajando en la inclusión de nuevos directores en la Federación, porque una de las cosas que hablamos en la última asamblea fue la creación de cuatro nuevos directorios, enfocados especialmente en el desarrollo de las macrozonas. Tenemos dividido a Chile en cuatro zonas (norte, costa, centro y sur) y va a haber un espacio específico para que las cuatro macrozonas tengan por estatuto representantes dentro del directorio de la Federación. Nos llena de alegría que eso se haya aprobado por una unanimidad, porque significa que el rugby chileno va a estar representado por todos, de norte a sur, pero también que habrán representantes que van a tener la obligación de que sus zonas se desarrollen de la mejor manera posible.

¿Eso va de la mano con descentralizar la competencia de alto nivel?

En distintas escalas es lo mismo que nosotros le pedimos a World Rugby. Nosotros le pedimos que nos genere más espacio, más oportunidades. Estamos trabajando en la misma línea en lo domestico. Que los equipos que han tenido menos oportunidades de competencia a nivel nacional, por diferentes factores, en donde el geográfico es el más significativo, puedan competir. Necesitamos tener una competencia en donde esos equipos puedan enfrentarse a esos más grandes o con mayor tradición. Es parte de la competencia que hemos diseñado desde el año pasado y que este año vamos a tener con el torneo nacional de clubes. Ahí se juega por ponerlo de forma similar, como la Copa Chile del fútbol. Geográficamente se van eliminado, para finalmente terminar jugando con equipos más tradicionales. El próximo año esperamos tener una una competencia en el norte, en el sur, en la costa y el centro, organizada por la Federación, que permita a todos jugar, desde los más chicos porque parte de nuestros mayores desafíos es incrementar la competencia de menores a nivel nacional y que no sea solo de adultos.