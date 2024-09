Cristiano Ronaldo marca su gol 900 y lanza desafiante frase contra Lionel Messi

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el fútbol. Pese a tener ya 39 años y estar compitiendo en la Liga de Arabia Saudita, el ex Real Madrid no pierde su espíritu competitivo. Este jueves, le marcó a Croacia, en el triunfo por 2-1 de Portugal en la Nations League, y se transformó en el primer futbolista en llegar a 900 goles en partidos oficiales.

El momento emblemático llegó a los 34 minutos. Nuno Mendes recibió en el sector izquierdo de la cancha, centró al área y apareció CR7, irrumpiendo desde atrás, para superar al guardameta Dominik Livakovic. El goleador salió corriendo para festejar y al llegar al rincón de la cancha rompió en llanto. Era el 2-0 de Portugal. Antes había marcado Diogo Dalot. Luego, el autor de la apertura de la cuenta tuvo la mala fortuna de marcar en propia portería. Pero el marcador no se movió más.

¿Más que la Pulga?

Luego de su anotación, el ex Manchester United, como suele hacerlo, lanzó una desafiante propuesta. Sin mencionar a Messi, pero con un claro mensaje contra él, aseguró que el valor de sus títulos con la selección que defiende son tienen la misma importancia que levantar una Copa del Mundo. “Ganar una Eurocopa por Portugal equivale a ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos para Portugal (Eurocopa y Nations League), algo que realmente quería. No me motiva eso. Lo que me motiva es disfrutar del fútbol”, indicó.

Sobre el hecho de llegar a 900 goles profesionales, el lusitano dijo que: “Es mucho trabajo diario, mucha consistencia, mucha preparación. Con 39 años, tengo que estar muy centrado para que las cosas salgan bien”.

Cristiano Ronaldo junto a Luka Modric, excompañeros del Real Madrid. Foto: REUTERS/Pedro Nunes

“Representa mucho. Era un número que quería alcanzar desde hacía mucho tiempo. Sabía que alcanzaría este número porque, a medida que sigo jugando, sucedería de forma natural. Es importante destacar el excelente partido de fútbol que disputaron ambos equipos. En mi opinión, fue un partido excelente”, añadió.

“Parece un hito cualquiera, pero solo yo y la gente que me rodea sabemos lo difícil que es trabajar cada día, estar bien física y psicológicamente, marcar el gol número 900. Es un hito único en mi carrera. Los récords surgen de forma natural. No rompo récords. Los récords son los que me persiguen. Entonces estoy feliz. Pero para mí lo más importante es hacer hincapié en el trabajo en equipo. Después de lo que hicimos en la Eurocopa, teníamos que dejar una buena huella y eso es lo que hicimos”, concluyó el portugués.