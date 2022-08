¿Cuándo juegan Coquimbo vs. O’Higgins por el Torneo nacional?

El atribulado colista del torneo sale a la cancha en esta fecha 23 del Campeonato Nacional. Coquimbo, en el fondo de la tabla, se mide en casa ante O’Higgins. Los Piratas, dirigidos ahora por Fernando Díaz, vienen de vencer por 3-1 a Cobresal en la Cuarta Región, y confían en seguir sumando para no hundirse en el fondo. Mientras que los de Rancagua no ganan hace tres jornadas y necesitan volver de triunfos para no alejarse de los puestos que entregan cupos a torneos internacionales.

El duelo está pactado para el sábado 27 de agosto a las 18.00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.