¿Cuánto cuesta? Así es el lujoso automóvil que le robaron a Johnny Herrera

No fue un fin de semana fácil para Johnny Herrera. El mítico exarquero de la Universidad de Chile informó a través de sus redes sociales el robo de su camioneta. El hecho ocurrió mientras comía en el restaurante Roberta, recinto ubicado en Reñaca. “Buen día. Anoche me robaron mi camionera, entre Reñaca y Concón”, publicó en una historia de Instagram. “Cualquier ayuda sirve, gracias”, agregó.

Además de eso, Herrera declaró que en el interior de su vehículo tenía objetos de valor: “En el jeep tenía un computador y eso me da mucha lata. Tenía los documentos del auto, una raqueta, cosas personales”, dijo a LUN.

Historia de Instagram en la que Herrera comunicó el robo de su vehículo.

¿Cómo es y cuánto cuesta?

La camioneta que le robaron a Johnny Herrera es de marca Jeep, específicamente el modelo Wrangler Rubicon 4PTS 2.0T. Actualmente en Chile tiene un valor de $66.990.000.

Sus dimensiones son de 4,88 metros de largo, un ancho de 1,89 metros y 1,84 metros de altura. Posee una potencia máxima de 270 hp y ocho velocidades. En su interior, destaca su navegador GPS, pantalla táctil, cámara de asistencia para estacionar, medidor de temperatura interior e iluminación LED.

“Familiarmente estamos en calma, aunque la sensación es de impotencia y rabia (...) ¿Cómo se la robaron? estos tipos parecen magos, porque hay varias formas tengo entendido. Onda se meten a un computador, la hacen andar y se la llevan”, declaró el exmeta azul.

No es la primera vez

Lamentablemente, esta no es la primera vez que Herrera sufre el robo de su vehículo. En 2022 le quitaron su Porsche Cayenne Coupe, claro que en esa oportunidad todo fue mucho más violento y peligroso: “Fue una encerrona, se me cruzó un auto con gallos con pistolas. Se bajaron dos y eran como cuatro. Me quitaron el auto, me apuntaron. Decían ‘pégale un balazo’, pero creo que era más para meter miedo”, aseguró en ese instante.