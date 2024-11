¿Cuánto vale el once titular? ¿Qué jugador es el más cotizado? El cara a cara entre Colo Colo y la U rumbo a la corona

Una lucha encarnizada, donde no se pueden dar ventajas. Tanto en la cancha como en los escritorios. La recta final del Campeonato Nacional 2024 se convirtió en una pelea directa entre Colo Colo y Universidad de Chile en busca del título. La foto del momento muestra a los albos en la cima, con dos puntos de distancia sobre los laicos, cuando quedan seis unidades por disputar.

Considerando que dos de los tres grandes del país están en la pugna por quedarse con el trofeo del Huemul de Plata, es atendible hacer el ejercicio de poner frente a frente a los equipos titulares de blancos y azules, en diferentes ítems, marcando diferencias o semejanzas que vayan aflorando (ver infografía). Un punto relevante dice relación con el factor económico.

En lo referente a las plantillas, Colo Colo tiene a la más valorizada de la Primera División chilena: 26,13 millones de euros (28 millones de dólares), según los datos de Transfermarkt. Tomando la oncena titular recurrente para Jorge Almirón (Brayan Cortés; Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Mauricio Isla, Arturo Vidal, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Lucas Cepeda; Carlos Palacios y Javier Correa), los albos tienen en el campo un equipo de 13.150.000 euros (poco más de US$ 14 millones). El más valorizado es Cortés, con 3 millones de euros. Lo contrario sucede con Vidal. La otrora figura de la Juventus y el Bayern Múnich exhibe un valor de mercado de 300 mil euros.

En el caso de la U, cuenta con un plantel avaluado en 22,3 millones de euros (US$ 24 millones). Usando como referencia la formación titular más recurrente de Gustavo Álvarez (Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Israel Poblete, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Cristian Palacios y Leandro Fernández), arroja un equipo valorizado en 12,4 millones de euros (US$ 13,4 millones). El de más alto valor es Morales, quien no pretende renovar su contrato con el club: 2,2 millones. En las antípodas aparece Díaz, el capitán de la U, con solo 50 mil euros.

Respecto a la edad, se da prácticamente un empate. La U exhibe un elenco titular de 30 años promedio, siendo Marcelo Díaz (37) y Charles Aránguiz (35) los mayores. En el lado de Colo Colo, su titularidad cuenta con un promedio de 29,5 años. En Macul, los mayores son Arturo Vidal (37) y Mauricio Isla (36). En otras palabras, la Generación Dorada es la que pone la experiencia de lado y lado.

¿Qué formación tiene más títulos?

Donde se marca una diferencia sustantiva en favor de Colo Colo tiene relación con la cantidad de títulos obtenidos. Sumando las coronas de los once titulares mencionados previamente, el cuadro popular acumula 70 estrellas, de las cuales 25 le corresponden a Vidal. El King es el futbolista chileno más ganador de la historia, lo que inexorablemente da un plus. Son 21 copas de ventaja sobre la U, que suma 49 entre su oncena estelar. El más ganador de los laicos es Marcelo Díaz, con 13.

Planteado de otra manera, Arturo Vidal tiene en soledad prácticamente la mitad de los títulos de la alineación tipo de Universidad de Chile. En los azules, tres jugadores nunca han sido campeones hasta la fecha: Calderón, Morales y Guerrero. En el Cacique, el único que no ha levantado una copa es Lucas Cepeda.

En campeonatos nacionales de Primera División, Vidal exhibe 12 trofeos en sus vitrinas, contra 9 de ‘Carepato’ Díaz. Son los más ganadores en sus respectivos elencos.

¿Y los cerebros de cada club? Jorge Almirón cuenta en su palmarés personal con tres títulos, todos con Lanús y todos en 2016: Campeonato de Primera División, Copa Bicentenario y Supercopa argentina. Mientras que Gustavo Álvarez cuenta con dos: una en el ascenso transandino (Aldosivi 2017-2018) y otra en la liga chilena (Huachipato 2023). El DT campeón vigente del país, ante el último subcampeón de la Copa Libertadores. Solo uno de ellos alcanzará la gloria.