Curry, LeBron y Harden brillaron en Navidad: lo que dejó la tradicional jornada de la NBA

Cuando la mayoría de los deportes se toman un respiro por las fiestas, la NBA acapara la atención del mundo entero. El tradicional “Christmas Day” es un día marcado por los fanáticos y los expertos. Una jornada donde la organización suele ofrecer algunos de los mejores partidos que se pueden dar en la liga y este año no fue la expresión.

Pese a que la ola de Covid que afecta a Estados Unidos tiene a más de noventa jugadores dentro de los protocolos de salud y seguridad, las emociones estuvieron a flor de piel. Curry, Harden y Giannis sacaron chapa de MVP y dieron espectáculo, LeBron rompió marcas pero sufrió una dura derrota ante los Nets, y los Knicks se dieron un baile ante los Hawks, en un partido con historia caliente.

LeBron se eleva, pero los Nets lo frenan

Cuando la NBA fijó que el 25 de noviembre los Nets enfrentarían a los Lakers, todos se ilusionaron con poder ver a los dos “mejores” Big Three de la liga frente a frente: LeBron James, Anthony Davis y Russell Wstbrook, contra Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving. Pero lo cierto es que el Covid (KD e Irving) y las lesiones (Davis) dejaron el elenco a medias. Aún así, el duelo trajo chispas, reivindicaciones y récords.

LeBron, con sus 39 puntos, logró transformarse en el jugador que más ha anotado en el Día de Navidad, superando los 395 que consiguió Kobe Bryant durante su carrera. El Rey ya lleva 422.

Pero el récord vino con derrota, y es que los Nets brillaron gracias a la dupla Harden-Mills y terminaron superando a los campeones de 2020 por 122 a 115. El australiano consiguió ser el primer jugador de la NBA que logra ocho triples en un partido en el día de Navidad, mientras que la Barba tomó la responsabilidad ante la baja de Durant y fue el alma del equipo de Brooklyn.

Los Lakers por su parte sufren su quinta derrota seguida, quedan octavos en el Oeste (16-18) y siguen sumando críticas por su actuar. Westbrook fue nuevamente uno de los más apuntados tras un partido donde tuvo 4 de 20 en tiros (0-3 en el último cuarto), cinco faltas y tres pérdidas

Warriors se lleva el partido entre los mejores de la liga

Curry y los Warriors siguen demostrando que son los mejores en lo que va de la liga. Un hecho que no solo se da por un balance impecable (27-6), sino también por el nivel de sus jugadores. A la rutina de lo extraordinario del 30, en esta Navidad se sumó la gran noche de Otto Porter Jr. Una combinación que ayudó al equipo de San Francisco a superar a sus grandes rivales en esta temporada, los Phoenix Suns. Fue victoria 116 a 107 para los dirigidos por Steve Kerr.

Curry clavó 33 puntos y quedó a un triple de lograr el 3.000 de su carrera, sumando galones para un MVP que cada vez parece más cerca. Pero no solo el chef se llevó aplausos y es que los 10 puntos que anotó Otto Porter en el último cuarto, fueron una verdadera locura. Vayan preparando una final de conferencia entre estos dos equipos. Nadie juega mejor que ellos.

Hawks y Knicks siempre darán show

Desde las semifinales de conferencia en la temporada pasada, la relación entre los de Atlanta y los Knicks no es la misma. Por eso la NBA sabía que poner un partido así en Navidad era grito y plata. Y los jugadores no fallaron. Pese a que a Trae Young no pudo estar por el Covid, los fanáticos neoyorkinos no se olvidaron de él y lo insultaron en los últimos minutos del partido. “¡¿Solo lo dicen al final ahora?!? inteligente.” escribió en sus redes el jugador franquicia de los Hawks, cuando los “Fuck You, Trae Young” se replicaban en el Madison Square Garden.

Wendell Cruz-USA TODAY Sports

En la cancha, el partido fue todo para los Knicks, quienes vencieron por 101 a 87 con una actuación tremenda de Kemba Walker, quien tras estar fuera de la rotación del equipo por varias semanas, ha logrado resurgir desde las sombras. Ayer consiguió su primer triple doble desde el 2014, al lograr 10 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, para ser un factor en el éxito de los Knicks.

Giannis regresa y Utah supera a Dallas

El griego tuvo una vuelta estelar a la liga tras salir del protocolo de salud de la NBA, demostrando su dominio absoluto en el juego. Consiguió 36 puntos, 12 rebotes y cinco asistencias para ayudar a Milwaukke a sumar su tercer victoria seguida.

Por otra parte en el último duelo del día, Utah Jazz derrotó 120-116 a Dallas Mavericks, quienes no contaron con Luka Doncic.