¿Dardo a la UC?: Nicolás Castillo explota en redes sociales a la espera de volver a San Carlos

Nicolás Castillo está molesto. El delantero utiliza las redes sociales, como acostumbra, para desahogarse. Esta vez fue a través de historias de Instagram, algo que ya ha hecho en el pasado. “¡Tu palabra no vale nada!”, parte expresando el delantero. Desde las primeras líneas ya se nota que será un mensaje potente.

El bigoleador del fútbol chileno en la temporada 2016 no lo ha pasado bien. Las lesiones no lo han dejado tranquilo y en el curso 2022 prácticamente no jugó fútbol. Se entiende, de esta manera, que sus dardos apuntan a un eventual retorno a Universidad Católica. “Ahora sales con que no va y tienes miedo”, continúa diciendo su mensaje.

“Se te olvida cuando en 2016 no quería ir nadie y yo te mandé un mail para ir y dejar atrás mis metas personales. Se te olvidó cuando nadie creía en ti y llegué para salvarte la pega y a los payasos que tienes en tu monopolio”, expresa. Fue en el año que indica Castillo que se dio su retorno a la precordillera.

“Se te dijo tres veces las condiciones y sigues teniendo miedo. ¡Cagón! ¡Eso es lo que eres! Y lo más seguro es que uses un cupo para eso con tus amigos”, finaliza la primera historia.

Más allá de las interpretaciones, lo innegable es que el artillero no está contento con alguna decisión. Sus descargos continúan en otras dos laminas. “Ni por un peso hemos hablado y tienes miedo. Créeme que por lo que menos juego ahora es por eso. Pero decidiste tener miedo”, dice en la segunda parte. El mensaje finaliza con una tercera historia: “¿Volver? ¡Difícil contigo ahí. ¡Gracias, cagón!”.

Las interpretaciones dejan dudas. Pero lo que es cierto, por ahora, es que existe incertidumbre al respecto del futuro en la carrera de Nicolás Castillo. A mediados de 2022, el delantero tenía todo acordado para volver a la UC, no obstante, no pasó las pruebas médicas.

“Iniciamos conversaciones y durante las mismas se evidenció que no era el momento ideal para hacerlo ya que la presente temporada terminará en noviembre próximo y habrá muy poco tiempo para su puesta a punto (...) Su condición médica, relacionada a la operación que sufrió por la trombosis fue examinada y está en buen estado. Nicolás Castillo se enfocará en ponerse a punto con miras a la temporada 2023″, expresaron desde San Carlos en julio.

En aquella ocasión, el atacante colgó un mensaje agradeciendo el cariño de los fanáticos estudiantiles y aseguraba que volvería al club que lo formó más temprano que tarde. “Estaba igual o más entusiasmado que ustedes. Igual o más feliz que cuando debuté. Igual o más motivado que el 2016. Esta vez, no pudo ser, pero seguro nos volveremos a ver. Me estaré preparando de la mejor forma para poder conseguir ese título internacional que tanto queremos”.