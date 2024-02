Darío Lezcano sigue con sus descargos y lanza grave acusación contra Gustavo Quinteros

Darío Lezcano dejó Colo Colo. Esta lunes, el delantero viajó a Paraguay para unirse al Tacuary en calidad de préstamo. Quien llegase como la gran carta de gol de los albos el año pasado tras la abrupta salida de Juan Martín Lucero a Fortaleza, termina despidiéndose en medio de duros cuestionamientos por su escaso aporte en Macul.

El delantero, en su partida, lanzó duros dardos contra Quinteros, su extécnico en Macul. “Estoy un poco triste, porque no me dieron la oportunidad de demostrar lo que yo sé hacer. Nadie se atrevía a decirle nada a él (Quinteros). Yo le dije a Morón ‘déjame ir, yo solo quiero jugar’. Ahí se notó qué clase de entrenador es, qué clase de persona es. ¿Si me perjudicó? Yo digo que sí, porque después en diciembre Emelec se contactó conmigo. El representante me dijo que habló mal de Emelec conmigo. Es una mala persona”, dijo Lezcano. “Yo iba a renunciar al 60% del sueldo en mi Emelec. Me faltó el respeto, él me trajo y no me bancó. Yo perdí dinero en México por venir acá. ¿Para qué me trajo? Me enteré que habló de mí en Emelec, ¿qué entrenador es ese?”, cerró el delantero.

En Argentina, Lezcano volvió a la carga. Lanzó duras acusaciones contra Quinteros, quien hoy dirige a Vélez Sarsfield. “Todo el mundo le tenía miedo al entrenador Gustavo Quinteros, nadie quería hablar porque él amenazaba a los jugadores, nos decía ‘si ustedes hablan, no van a jugar’. Para mí es ser doble cara”, dijo en conversación con Radio Monumenal.

El delantero volvió a reiterar que el estratega argentino se encargó de frenar su arribo a Emelec de Ecuador. “Me molestó que hablara mal de mí en Emelec. Él les dijo que yo era viejo, que cómo iban a llevarme. Yo nunca le hice nada y no le dije nada, no lo encaré”, confesó.

En relación a su salida de Colo Colo, Lezcano confesó su arrepentimiento de haber fichado en el Cacique. “Quinteros me trajo a Colo Colo y no me dio ni un partido de titular. Después llegó Jorge Almirón, con él sí jugaba, estaba en el segundo equipo, pero yo creo que esto tiene que ver con la parte dirigencial. Decidí irme porque no quiero quedarme parado. Me arrepiento de ir a Colo Colo, el entrenador me llevó y no me dejó jugar. Nunca pasó nada con Quinteros, no le dije nada, él tampoco me hablaba. Si un entrenador te trae es porque te necesita y te va a poner, pero él fue totalmente al revés”, cerró.

El goleador nunca se asentó y comenzó a tener problemas con Gustavo Quinteros, el exentrenador del Cacique. A poco andar, el el DT manifestó su deseo de sacar al ariete, pero después cambió de opinión. Sin embargo, no lo convocó en la mayoría de los partidos y finalmente solo jugó 13 encuentros, donde apenas estuvo 390 minutos. De todos modos, se las arregló para convertir cuatro tantos en sus primeros partidos.