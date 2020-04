De Brasil para el mundo: los cracks que se enredaron con las polémicas y la indisciplina

Si hay una factoría inagotable de futbolistas es Brasil. Debe ser uno de sus productos de exportación más relevantes. No obstante, ese talento de sus futbolistas va aparejado con otras situaciones que acarrean el éxito, la fama, el dinero o cualquier otro factor. Grandes estrellas del fútbol no solo cuentan en su historia trofeos y goles, sino que también polémicas y vicisitudes de distinta índole. Es cosa de ver lo que pasa con Ronaldinho, uno de los mayores talentos del último tiempo, privado de libertad.

El exfutbolista del Barcelona, procesado en Paraguay por ingresar al país con un pasaporte falso, cumplió el lunes 6 de abril su primer mes de prisión preventiva en medio de la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus, lo que ha hecho que la actividad judicial también esté detenida. Tanto Dinho como su hermano mayor y asesor, Roberto de Assis Moreira, están confinados en la Agrupación Especializada, una sede de la Policía Nacional, en Asunción. El grupo de abogados que los defiende no hace declaraciones a los medios de comunicación apelando a un pacto de confidencialidad con el campeón del mundo. Ronaldinho pasó su cumpleaños 40 en la cárcel y de a poco genera buenas migas con otros internos. Se ha dado maña de mostrar su talento con el balón incluso en prisión.

¿Qué pasará con el futuro inmediato de uno de los íconos del fútbol brasileño? Una interrogante que solo el tiempo puede entregar con claridad. Pero no es el único que ha cruzado entre su capacidad con el balón y las polémicas de su vida.

Ronaldo Nazário es uno de los mejores centrodelanteros de todos los tiempos. Su fama y fortuna también trajo consigo una serie de polémicas y entretelones de su vida privada que asomaron a la luz. El actual máximo accionista del Valladolid ha tenido muchos problemas con su peso. En una entrevista con Financial Times lanzó una frase polémica: “Veo a muchos activistas y muchas manifestaciones por muchas cosas. Si eres negro, si eres gay… ¿pero llaman gordo a Ronaldo? Nunca escuché que alguien me defendiera cuando me decían gordo”, señaló. Cerro la alocución con una frase contundente: “No me importa”. No se recuerdan grandes conflictos con la noche, pero sí se expuso su vida privada en varias ocasiones: tres matrimonios, cuatro hijos, una vasectomía y una sonora vinculación con travestis en 2007, luego de que Ronaldo haya pagado por prostitutas.

Robinho, el mismo que tenía de casero a Chile, confesó en una reciente entrevista al diario Marc su adicción a la noche y a las discotecas, sobre todo cuando jugaba en Inglaterra. “Me gustó Manchester, el club, los restaurantes… pero no nos olvidemos de las discotecas. Me gustaba divertirme. ¡Pero los ingleses salían más que los brasileños! Joe Hart salía siempre, Micah Richards y Shaun Wright-Philipps lo mismo. Pero cuando salíamos los brasileños siempre nos pillaban”, declaró. Tenía todo dado para ser un crack en el Real Madrid, pero de a poco esa llama se fue apagando. Tocó fondo cuando fue condenado en 2017 a nueve años de cárcel por agresión sexual sobre una joven de 22 años, hechos sucedidos en enero de 2013 en Milán. Ya existieron antecedentes de la misma índole en Inglaterra.

Romario, ese gran goleador, en su minuto fue el ícono de la indisciplina. Era conocido por su fama de mujeriego y por su gusto en salir por la noche. Alguna vez dijo: “Soy ciento por ciento infiel. Me defino como un mujeriego y, en mi apogeo de promiscuidad, llegué a acostarme con tres mujeres el mismo día”. Mantuvo una relación de amor-odio con Johan Cruyff cuando se fue al Barcelona. Incluso el club culé le llegó a poner un detective privado para seguir sus pasos. También tuvo líos con la justicia. En 2009, tuvo que pasar una noche en la cárcel por no pagar la pensión alimenticia de dos de sus hijos. Meses más tarde, fue condenado a tres años de prisión por evasión fiscal. En una entrevista reciente, Romario no escondió su fama de bohemio: “Sí, se decía que salía mucho y es verdad. Pero beber no. Salir, sí que salía”.

Otro exgoleador con fama de fiestero es Adriano, ese mismo que fue figura en el Inter de Milán. Pudo haber marcado una época, sin embargo la noche se lo llevó por delante. En 2015, en Italia, La Gazzetta dello Sport publicó sobre una fiesta que organizó el Emperador en un hotel de Copacabana con 18 prostitutas, a las que les pagó 33 mil dólares en total. Sus polémicas se cuentan desde mucho antes. En junio de 2007, en Río de Janeiro, dos policías fueron investigados por tratar de extorsionar al delantero, a quien amenazaron con denunciarle por tráfico de drogas. Fue lamentable el devenir de la carrera de un futbolista de muchas condiciones. Acabó inmerso en problemas económicos y de adicciones. Más de una vez se mostró desencantado con el fútbol.

Había que tener cuidado cuando se enfrentaba a Edmundo, letal delantero, no por nada apodado como El Animal. Una de las primeras locuras extradeportivas del otrora ariete del Vasco da Gama sucedió en 1999 cuando fue denunciado por la Comisión de Bienestar de los Animales al enterarse que Edmundo le dio cerveza y whisky a un mono. Edmundo había contratado a un pequeño circo para celebrar el cumpleaños de su hijo. Luego se demostró que el jugador no había realizado tal cosa. Cuatro años antes fue detenido por matar a tres personas en un accidente de tránsito, mientras conducía en estado de ebriedad. La sentencia recién salió en 1999, siendo declarado culpable y lo sentenciaron a cuatro años y medio de cárcel. Edmundo solo estuvo un día privado de libertad porque sus abogados recurrieron una y otra vez la medida.