Denisse Ahumada: “Entran las ganas de comer del pan que con tanto esfuerzo pude comprar”

Este domingo 26 de julio el calendario de los Juegos Olímpicos de Tokio señalaba que se debía disputar la ruta femenina. Una bandera chilena aparecerá en esa competencia, cupo conseguido en noviembre de 2019 por Denisse Ahumada, aunque no está confirmado que sea ella quien ocupe esa plaza, pues la UCI y el COI entregan un cupo país.

La deportista siente confianza en que podrá ir a Tokio, aunque ahora sea un año después de lo que estaba presupuestado. “En este periodo he descansado el tiempo suficiente y he hecho otras cosas, el martes retomé mis entrenamientos”, dice la pedalera, de 27 años, inactiva durante todo lo que va del período de la pandemia.

Ahumada no va a usar todavía la autorización que recibió de parte del Mindep y el Minsal para acudir a sus entrenamientos, pues se mantendrá en su ciudad natal. “Hace unos días me llegó el permiso para entrenar en pandemia, pero lo cedí, ya que he estado estos meses en la comuna de Hualañé, que ha estado sin cuarentena”, explica la deportista.

Para la corredora del equipo mexicano BMC Agolico volver a las competencias no está en los planes de corto plazo, pero sigue las actualizaciones de las autoridades internacionales. “Todavía está vigente el Mundial de Ciclismo en Ruta que se realizará en Suiza, del 20 al 27 de septiembre, y ahí quiero estar”, comenta la hualañecina.

Ahumada consiguió el cupo país gracias a estar entre las 100 mejores del ranking mundial y sigue siendo la única chilena en esa zona, por lo que tiene confianza en que se le asigne ese cupo.

“Respecto de los Juegos Olímpicos, me tomó mucho esfuerzo quedar en el top 100, yo fui 78ª en el mundo para clasificar y los Juegos se aplazaron hasta el 2021, así que ahi entran las ganas de comer del pan que con tanto esfuerzo pude comprar, pero bueno, estoy entrenando para ser mejor que ayer y también poder disfruta mi pan”.