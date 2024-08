Desde París apuntando hacia Los Ángeles: así fue la emotiva ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos

Se acabaron los XXXIII Juegos Olímpicos. A las 15.00 exactas de Chile, 21 horas de Francia, comenzaron los acordes de Sous le ciel de Paris, canción clásica de Edith Piaf, ahora interpretada por la cantautora Zaho de Sagazan. Al finalizar la música, en escena apareció el multicampeón Léon Marchand frente a la llama en el jardín de las Tullerías, donde había quedado el día de la inauguración. El nadador la tomó e inició al recorrido de ocho kilómetros de la antorcha rumbo al Stade de France.

En el recinto, se llevó a cabo el acto de cierre de la cita de los anillos, que duró casi tres horas y deja el preámbulo para lo que será la edición de Los Ángeles 2028. Tras un saludo entre Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, se entonó La Marsellesa, en los instrumentos de la Orchestre Divertimento. Luego del himno galo, aparecieron en la cancha los atletas abanderados desfilando. En el caso de Chile, los representantes fueron la taekwondista Fernanda Aguirre y el velerista Clemente Seguel.

El evento contó con la actuación de acróbatas, artistas circenses, bailarines, gimnastas y números de ballet aéreo. También sonaron clásicos en los parlantes, como We Are The Champions, de Queen, el momento en que los 80 mil asistentes en el estadio corearon junto a la voz de Freddie Mercury. Además, se aprovechó la ceremonia para hacer entrega de las últimas medallas, las del maratón femenino, que se corrió el mismo domingo. Sifan Hassan, de Países Bajos, con el oro; Tigst Assefa, de Etiopía, con la plata; y Hellen Obiri, de Kenia, con el bronce, fueron las galardonadas en la ocasión.

La delegación nacional en la ceremonia de clausura. Foto: COCh

Rumbo a Estados Unidos

El momento más álgido de la ceremonia estuvo enfocado en la ciencia ficción y la distopía. Sonó el himno de Grecia y después se vio una multitud de personas caracterizadas como extraterrestres que acudieron a la plataforma. Se ponen a trabajar en distintas partes del escenario con una círculos que emulaban los anillos. Una vez construida la estructura, la música de Phoenix, Kavinsky, VannDa, Air y Ezra Koenig se tomó el escenario.

Finalizado el acto de los artistas, se proyectó un video del camino recorrido en Paris 2024. Al cierre de ello, Thomas Bach y Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador, aparecieron al centro del campo. Ellos fueron acompañados por atletas que participaron en estos Juegos Olímpicos y representan a cada continente. Por América estaba el cubano Mijaín López, el único deportista en la historia en ganar cinco oros olímpicos en una misma prueba, y que en esta ocasión le ganó al chileno Yasmani Acosta en la final.

“Han convivido, se han respetado uno a otros incluso si sus países están separados por guerra. Han creado una cultura de paz. Han inspirado a todos”, señaló el presidente del COI, quien termina su mandato en 2025.

Seguel y Aguirre fueron los abanderados de Chile en la clausura de París 2024. Foto: Óscar Muñoz Badilla

Tras el discurso del alemán y la entonación del himno olímpico, se realizó el traspaso de París a Los Ángeles. En escena irrumpió la alcaldesa de la ciudad norteamericana, Karen Bass, acompañada de la gimnasta Simone Biles, quien tenía una pierna enyesada. Tras el paso de la bandera, H.E.R., la primera cantante que ganó un Óscar y un Grammy el mismo año, interpretó el himno de Estados Unidos.

Se acabó la canción nacional estadounidense y Tom Cruise, tal como en sus películas de acción, bajó desde el techo del estadio hasta el centro, colgado de una cuerda. El actor pasó entre los atletas y se subió al escenario para llevarse la bandera en una motocicleta. La secuencia siguiente fue cinematográfica y mostró al norteamericano llegar hasta el cartel de Hollywood, para dar el paso a Los Ángeles, mientras sonaban los clásicos de Red Hot Chili Peppers.

Tom Cruise saltó desde el techo hacia el centro de la cancha del Stade de France. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch/Pool

Un día agitado

El cierre de París 2024 no estuvo exento de problemas. En las horas previas, un hombre comenzó a subir la Torre Eiffel. Esto provocó que todos los visitantes que se encontraban en el lugar fueran evacuados a eso de las 15.30 horas. Sin embargo, la operación sufrió un retraso luego de que un grupo se quedara encerrado en el segundo piso del símbolo de la ciudad parisina. Debido a la proximidad de la ceremonia, todo se debió realizar contra el tiempo. “A las 14.45 horas, un individuo fue visto escalando. La policía intervino inmediatamente y detuvo al individuo”, señaló portavoz policial.

El operativo de seguridad preparado contaba con más de 2 mil efectivos. Aun así es una cifra menor si se compara el despliegue de 45 mil en la apertura. Los videos publicados en redes sociales mostraron cómo un escalador de torso desnudo bordeó los anillos olímpicos y subió sin cuerdas la estructura de hierro de 300 metros de altura, inaugurada hace 135 años. El hombre fue detenido por la policía. Pese al retraso, en Saint-Denis se pudo albergar el broche de oro de la cita de los cinco anillos.

El balance nacional

Tras el cierre de los Juegos Olímpicos, Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile, realizó un balance de la participación del Team Chile en París. “De alguna manera pasarán a ser los segundos juegos más importantes de la historia del deporte chileno, después del 2004. Estamos viviendo el término de una larga sequía de 16 años sin éxito, sin resultados buenos y me alegro por los deportistas. Me alegro por el gran trabajo que han hecho las federaciones”, inició diciendo.

“Es hora de hacer recuentos, repasos, análisis. El caso de Pancha y de Yasmani, es producto de un trabajo conjunto. Una alianza estratégica entre el IND, el ministerio y el COCh, que hacen posible que lleguemos a estos resultados, que no solamente son buenos, sino que son resultados serios, en donde hubo una planificación estratégica para alcanzar una medalla, se alcanzó y por lo tanto es un plan consecuente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que hacer un análisis de los top 10 de los Juegos Panamericanos y trabajar pensando en Los Ángeles 2028″, añadió.