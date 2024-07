Diferencias y semejanzas entre Argentina y Colombia, animadores de una inédita final de Copa América

Este domingo será un día especial, porque dos finales se tomarán la atención de los futboleros. Primero se define la Eurocopa, entre España e Inglaterra. Y el plato de fondo será la final de la Copa América. El Hard Rock Stadium de Miami acogerá el duelo entre Argentina y Colombia (20.00 horas de Chile). Se trata de un duelo definitorio inédito. Mientras los transandinos querrán convertirse en los máximos ganadores del cetro continental (hasta ahora están igualados con Uruguay, con 15), los cafetaleros aspiran a conseguir su segunda estrella, tras la conseguida hace 23 años en su tierra.

Por el lado más “amigable” del cuadro, la Albiceleste hizo valer su condición de favorito para avanzar hacia una nueva final, la séptima en 10 años, sacando de carrera a Ecuador y Canadá. Mientras tanto, por el sector más complejo de la fase eliminatoria, los caribeños superaron a Uruguay, luego de golear a Panamá. Promesa de partidazo, en un ambiente totalmente latino, en Florida. El frente a frente de ambos cuadros arroja más semejanzas de las que se preveían, aunque con los matices propios de sus estilos.

Lo primero que tienen en común es que son determinantes en las áreas, tanto en la rival como en la propia. Argentina tiene poder de fuego en ofensiva, con ocho goles en cinco partidos. Pero también ha cimentado una fortaleza defensiva importante. Solo cuenta con un tanto en contra, anotado por Ecuador en cuartos de final. En el caso de Colombia, tiene 12 goles en cinco presentaciones y solo dos encajados (Paraguay y Brasil). Mientras ‘Dibu’ Martínez tiene cuatro vallas invictas, Camilo Vargas cuenta con tres.

Los finalistas de la Copa 2024 cuentan con bases estables dentro de sus equipos, aunque con ciertas diferencias. Lionel Scaloni es capaz de adaptarse según el rival de turno. Ya lo hizo en el Mundial de Qatar y ahora en Estados Unidos también. Si encuentra que debe cambiar a los laterales, lo hace. Si considera que Ángel Di María debe ir a la banca, en desmedro de Nicolás González (uno de los fetiches del DT), también. De los de arriba, el único inamovible (salvo por motivos de fuerza mayor) es Leo Messi. Scaloni ha probado con Lautaro Martínez y Julián Álvarez en ofensiva, porque juntos no funcionaron. Los transandinos registran 5,8 tiros a puerta por partido, un 60,2% de posesión y el 77,4% de pases acertados en campo contrario, según Sofascore.

Por su parte, Néstor Lorenzo pareció encontrar el equipo estelar de los colombianos. Nominalmente, el dibujo es un 4-2-3-1, estructura que cuenta con James Rodríguez siendo el organizador. El capitán, a quien el entrenador argentino (exayudante de José Pekerman) le ha dado un sitio preponderante, se ubica detrás del centrodelantero (Jhon Córdoba le ganó el puesto a Rafael Santos Borré), con Luis Díaz bien cargado por la izquierda. Las únicas variaciones pasan por el lateral izquierdo (Mojica o Machado) y la dupla de Jefferson Lerma en el mediocentro (apareció Richard Ríos). La Selección Colombia tiene 4,6 tiros a puerta por partido, una posesión del 54% y un 71,8% de pases acertados en campo contrario.

Lorenzo cuenta con el futbolista más determinante de la Copa América: James Rodríguez. De los 12 goles de Colombia, el ex Real Madrid participó en siete: un gol y seis asistencias. La zurda del volante está afilada, mostrando lo mejor de su repertorio, rememorando lo que hizo en el Mundial de Brasil 2014. Es una de las individualidades clave de la final. En Argentina, todos los focos se los lleva Messi, más aún en Estados Unidos. Sin embargo, la actuación de la Pulga no ha sido la más decisiva. La Albiceleste tiene un elenco más coral, lo que termina siendo un mérito del entrenador y del cuerpo técnico no depender excesivamente de lo que pueda realizar el 10. Quien ha participado de más goles en Argentina es Lautaro Martínez, con cuatro anotaciones.

Argentinos y colombianos pondrán sobre la cancha de Miami los largos invictos que han construido (uno más que otro, por cierto). El de los cafetaleros es histórico. Con la victoria sobre Uruguay, en la noche del miércoles, acumulan 28 partidos sin caer: 22 triunfos y seis empates. No pierden desde el 1 de febrero de 2022, 1-0 con la Albiceleste, por las Clasificatorias rumbo a Qatar. En el caso de los campeones del mundo, llevan 10 juegos sin derrotas, con nueve victorias y un empate. Su última caída fue el 16 de noviembre de 2023, 0-2 con el Uruguay de Bielsa en La Bombonera, por las Eliminatorias.