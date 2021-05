Diputado Durán rechaza la opción de la Copa América en Chile: “El Gobierno tiene que preocuparse de la pandemia”

Al diputado Eduardo Durán no le cayó bien el anuncio del Ministerio de Salud, que este sábado comunicó que “se está elaborando un protocolo” para que pueda desarrollarse la Copa América en Chile. Luego de que Colombia renunciara a albergar el certamen debido al estallido social en ese país, la opción de que se dispute en suelo nacional surgió con fuerza. Y aquello se confirmó en la voz del titular de la cartera sanitaria, Enrique Paris, y, días antes, en la de Cecilia Pérez, ministra del Deporte.

“Me he mantenido en contacto permanente con la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, y con el encargado de medicina del deporte. Se está elaborando un protocolo que tiene que ser sometido a la mesa Covid para ver si nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que la Conmebol propone”, manifestó el ex timonel del Colegio Médico de Chile, durante la jornada sabatina.

El anuncio de Parisi fue rechazado por el parlamentario, quien, un día después, se opuso a la idea, calificándola de “descabellada”. “No estamos para que el Estado despliegue recursos en seguridad, salud o habilitación de estadios porque el principal objetivo del país es superar la pandemia. Seamos serios. El país vive una crisis pandémica muy grande, hay miles de muertos y la principal preocupación del Estado debe ser controlar la pandemia. Hoy hubo más de seis mil contagiados, murieron 132 personas y el foco principal es ese, no un torneo de fútbol que implica despliegue en seguridad, fiscalización de protocolos, habilitación de estadios, uso de policía y personal de salud. Encuentro que solo pensar en esta alternativa es una irresponsabilidad mayor”, expresó.

“Hay un país que está reclamando por ayudas sociales. No siquiera hemos entregado un bono universal a las personas y si el Estado cree que es más importante organizar un campeonato de fútbol que apoyar económicamente a nuestra gente, creo que no estamos entendiendo la dimensión del problema que estamos viviendo”, añadió al respecto, insistiendo en su llamado al Gobierno de preocuparse más de la población que de llevar a cabo la competencia.

“Hay un doble discurso muy grande”

El militante de Renovación Nacional, además, aseguró que organizar el torneo en una situación de crisis sería injusto para los trabajadores más afectados por la pandemia: “Acá hay un doble discurso muy grande, porque por un lado le estamos diciendo a las pymes y al comercio que no pueden abrir y que estamos en un momento excepcional y por el otro estamos dando un mensaje de normalidad que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Chile. Ni siquiera le hemos hecho un homenaje a los fallecidos y a las familias que están sufriendo así que menos estamos para recibir un torneo de esta naturaleza”.

Finalmente, Durán solicitó centrar los esfuerzos en ayudar a los deportistas que no han podido desarrollar sus entrenamientos con normalidad debido al cierre de los recintos deportivos. “Resulta extraño que el ministerio analice la posibilidad cierta de albergar un campeonato internacional, pero cierra posibilidades ante la solicitud de deportistas nacionales para el uso de recintos deportivos , esgrimiendo la situación sanitaria nacional. He conversado con muchos deportistas de alto rendimiento que no pueden entrenar porque hoy solo están habilitados para hacerlo los que tienen opciones o se preparan para los Juegos Olímpicos”, aseveró.

“Los otros, los que necesitan ir a otras competencias no tienen acceso a velódromos, estadios, etcétera. Y lo peor es que solo pueden entrenar en la franja horaria matinal, en un horario inhumano, especialmente en la zona sur del país. Prefiero mil veces que el Estado se preocupe de esos cuatro o cinco mil deportistas que hoy están en territorio de nadie a una Copa América de selecciones que tampoco implica ninguna entrada mayor por turismo debido a las condiciones sanitarias y restricciones que existen”, concluyó.