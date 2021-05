Paulo Díaz se pierde las Eliminatorias y la Copa América producto del Covid-19

La Selección sufre una sensible baja. Martín Lasarte no podrá convocar a Paulo Díaz. El defensor de River Plate es uno de los jugadores del plantel millonario que está contagiado de coronavirus. En su caso, la enfermedad le ha generado síntomas que derivaron en que el cuerpo técnico de la Roja no lo considere para los próximos partidos por las Eliminatorias ni para la Copa América.

Díaz ha experimentado problemas cardiacos a causa del Covid-19. Sin embargo, evitan profundizar respecto de los alcances, considerando que la información oficial acerca de la condición física del jugador le corresponde darla al club transandino, considerando que el ex central de Palestino no está bajo el control de la Roja.

Paulo Díaz, en el partido frente a Argentina, por la Copa América. (Foto: Agenciauno)

Una recuperación lenta

La recuperación de Díaz no será rápida. Se estima que el defensor tardará aproximadamente dos meses en superar el inconveniente y en pensar en volver al campo de juego. Una referencia en ese sentido son los casos que afectaron a Edson Puch y Erick Pulgar, quienes sufrieron inconvenientes similares a los que presenta el defensor.

El contagio masivo en River Plate obligó al conjunto argentino a afrontar el partido frente a Indepediente Santa Fe de Colombia con una formación de emergencia, que incluyó al volante Enzo Pérez como arquero, y que no contó con sustitutos.