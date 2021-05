Un regreso que celebran en la Roja: Medel deja atrás su lesión y es titular en la caída del Bologna ante la Juventus

Gary Medel tuvo un amargo regreso a las canchas, pero le da respiro a la selección chilena. El volante del Bologna, quien no jugaba hace casi dos meses por una distensión en el sóleo de la pierna derecha, dejó atrás su lesión y fue titular en la dura derrota de su escuadra por 1-4 ante la Juventus, en un duelo que fue válido por la última jornada de la Serie A. Su vuelta a la actividad es celebrada en Juan Pinto Durán, pensando en los próximos desafíos de la Roja.

El Pitbull ya había retornado a las nóminas hace una fecha frente al Hellas Verona, luego de reintegrarse a los entrenamientos después de estar ausente cerca de un mes y medio, aunque no sumó minutos. No obstante, el técnico Siniša Mihajlović apostó por incluir al mediocampista en el once inicial del choque con la Vecchia Signora, cotejo en el que estuvo en el campo hasta los 57′ y fue amonestado en los 43′.

Gary Medel, durante el trabajo precompetitivo antes del inicio del cotejo entre el Bologna y la Juventus. FOTO: @BfcOfficialPage / Twitter.

No pudo evitar la derrota

Pero el equipo del formado en la Universidad Católica no la pasó bien en casa ante los de Turín, que tuvieron todo el encuentro a Cristiano Ronaldo en el banco. Antes del término del primer lapso, los forasteros ya tenían una ventaja de 0-2, gracias a los goles de Federico Chiesa, en los 6′, y Álvaro Morata, en los 29′.

El sufrimiento de su escuadra no terminó ahí. Porque, en el amanecer del complemento, Adrien Rabiot decretó el 0-3 transitorio y, posteriormente, Morata repitió para estirar la ventaja. El descuento de los locales llegó en los 85′, mediante Riccardo Orsolini.

Pese al resultado, el regreso del Pitbull tranquiliza al combinado nacional que adiestra Martín Lasarte, pensando en la Copa América de este año y las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar.

Sigue en El Deportivo