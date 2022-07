Djokovic bromea con Kyrgios tras ganar Wimbledon: “Nunca pensé que diría algo bueno sobre ti”

Novak Djokovic se quedó nuevamente con Wimbledon. El tenista serbio se impuso por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(3) a Nick Kyrgios y festejó por séptima vez en la catedral y cuarta de manera consecutiva. Durante la ceremonia de premiación, Nole le dedicó palabras al australiano y le aseguró que volverá a jugar una final de Grand Slam. También se dio el tiempo de bromear con la rivalidad dentro y fuera de la cancha entre ambos.

“Nick, volverás”, comenzó diciéndole a Bad Boy el ex número uno del mundo. Y complementó: “Sé que no es fácil hacer caso a las palabras de consolación tras perder una final, pero has demostrado por qué mereces estar entre los mejores del mundo. Te respeto mucho, tienes un gran talento. Ahora estás poniendo todas tus piezas juntas”.

Djokovic detonó las risas del público presente en el recinto deportivo, al tomarse con humor la relación de amor y odio que ha sostenido con Kyrgios este último tiempo. Las cosas entre ambos se arreglaron en la previa del último Australia Open, cuando Nick apoyó públicamente al serbio, cuando este fue deportado del país oceánico. “Nunca pensé que diría algo bueno sobre ti”, expresó Nole, quien también llenó de loas a su adversario en la definición: “Ha demostrado porque merece ser uno de los mejores jugadores del mundo especialmente en esta superficie”.

“Es oficialmente un ‘bromance’. Ojalá esto sea el comienzo de una bonita amistad”, concluyó el campeón del torneo que se disputó en Londres.

Kyrgios, por su parte, analizó su participación en el certamen y aseguró que espera regresar a una final de Grand Slam. “Han sido las dos mejores semanas de mi carrera. Ojalá pueda volver a estar aquí”, manifestó el Bad Boy.

El australiano también tuvo palabras para su rival, a quien elogió por sus cualidades como jugador, refiriéndose a él como un jugador exepcional. “Es un poco un Dios, no voy a mentir”, afirmó.

Asimismo, aseveró que, de momento, piensa en tomar un descanso en la disciplina: “Creo que yo y todos estamos exhaustos de tanto tenis”.

Con su nueva corona en Wimbledon, Djokovic alcanzó su torneo Grand Slam número 21 y quedó a uno de igualar el registro de Rafael Nadal, quien posee 22 coronas en este tipo de torneos. También se puso al acecho de Roger Federer, quien, con ocho títulos, es el más ganador la Catedral. Kyrgios, en tanto, demostró estar a la altura de los grandes y, pese a que ya dijo que seguramente tomará un receso, posiblemente sea protagonista en un nuevo certamen.

Nole volvió a brillar en Londres y, a sus 35 años, tiene ganas de seguir agigantando su leyenda.