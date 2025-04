Drogas, techos y varios ausentes: el acta en el que la Delegación fijó las condiciones del trágico partido de Colo Colo

Se cumple una semana desde el trágico duelo entre Colo Colo y Fortaleza. El duelo que marca un precedente en la violencia en el fútbol nacional. Desde la muerte de los dos fanáticos en la antesala del compromiso los acontecimientos no se han detenido. Se cerró Estadio Seguro y la Liga de Primera ha sumado dificultades en su programación.

¿Cómo se autorizó el polémico partido de la Copa Libertadores? El Deportivo tu acceso al acta emitida por la Delegación Presidencia el 3 de abril, que estuvo representada por Constanza Barrera, donde se aprobó la realización del duelo. Luego de los hechos de violencia, la propia entidad gubernamental culpó a Blanco y Negro de no cumplir con las exigencias de seguridad establecidas. De acuerdo a lo expuesto en el documento emitido días antes del cotejo, a la reunión decisiva no asistió nadie de la Municipalidad de Macul, ni de La Florida, ni del Metro, pero sí el representante del Seremi de Transporte (Gonzalo Reyes). También hubo personeros de la alcaldía de San Joaquín.

No llegó nadie de la ANFP. Desde el organismo asentado en Quilín, de hecho, se han desmarcado de eventuales sanciones para el Cacique, al tratarse de un duelo de carácter internacional. Al ser consultados por El Deportivo, desde la entidad que comanda Pablo Milad aseguran que “era una actividad organizada por Colo Colo y regulada por Conmebol. No tenemos las facultades para tomar decisiones sobre la competencia”. Por lo mismo, tampoco estuvieron para la organización del cotejo entre la U y Botafogo, que se jugó hace casi una semana antes. Sin embargo, no descartan participar en futuras citaciones.

De acuerdo a lo establecido en el acta, por Colo Colo asistieron René Mena (Jefe de Seguridad) y Diego Naranjo. De Carabineros estuvo presente “Comandante Nazar (Jefe de Servicio), el mayor Badilla (O.S.13), Teniente Castillo (OS10) , Sargento Tapia (OS11) y Mayo Fajardo (OS11)″. Desde Estadio Seguro estuvo la renunciada Pamela Venegas y Alfredo Parra.

Los acuerdos

El archivo de la Delegación Presidencial, entidad encabezada por Gonzalo Durán (FA), quien fue acusado constitucionalmente tras la fatal jornada en el Monumental, detalla los acuerdos establecidos en materia de seguridad entre el club y los asistentes a la reunión. “El organizador deberá disponer de al menos 10 guardias mejor equipados por cada cuchilla divisoria del sector Magallanes como medida adicional para resguardo de público visita. El organizador deberá disponer resguardo de seguridad privada, como escolta de utilería, árbitros y traslado de aeropuerto y entrenamiento a hotel, mientras que Carabineros realizará escolta de planteles cuando se trasladen al partido. El organizador deberá remitir diariamente el listado de la venta de tickets a Estadio Seguro y OS13 con copia a la DPRM, para la verificación de personas que cuenten con derecho de admisión, levantar la alerta y tomar los resguardos correspondientes”, señalaban.

El fallecimiento de los hinchas en la antesala del duelo del jueves pasado enluta a Colo Colo. LUIS HIDALGO/ATON CHILE

“El organizador deber cumplir con las labores de aseo posterior al evento deportivo en los alrededores del recinto deportivo, incluyendo interiores de pasajes cercanos al recinto, además de canalizar con Colo Colo infografías, para remitir al municipio y ser entregados los vecinos. Disponer de mesas al interior del recinto para propiciar a la rapidez de la revisión de bolsos y mochilas. Coordinación entre Jefe de seguridad Carabineros Municipio por el control de comercio ambulante. Disposición de rejas, por parte del organizador, en calle Froilán Roa para la efectividad de desvío de tránsito”, complementaba el documento.

Luego se detallan los cortes de transito exigidos. “Además de lo anterior se estableció como medida de seguridad adicional que el organizador gestione, con los organismos competentes, el corte de tránsito, el que se efectuará a partir de las 16:00 horas en las siguientes calles: 1. Av. Departamental desde Calle Froilán Roa hasta Av. Vicuña Mackenna). 2. Av. Marathon (ambas calzadas desde Av. Departamental hasta Calle Benito Rebolledo. 3. Av. Exequiel Fernández (ambas calzadas desde Calle Benito Rebolledo hasta Av. Departamental). 4. Corte de Calle Froilán Roa (ambas calzadas desde Calle Benito Rebolledo hasta Av. Departamental). El organizador deberá gestionar que los lienzos no obstaculicen la visión de asistentes en los sectores que se ubica público”, se estableció.

Sugerencias y explicaciones

En la reunión se expusieron sugerencias para la seguridad. “260 GGSS SM, 60 facilitadores y 238 controles - 6 ambulancias. Se sella el recinto y se toma desde las 8 am y 10 se realiza una última revisión”, señala el escrito.

También se abordaron materias en relación a evitar sucesos pasados, como la movilización de forofos por el techado. Algo que fue abordado en la reunión por Mena, jefe de seguridad de Colo Colo. “Sobre infraestructura se han retirado vigas que permitían que estos hinchas por los techos se desplazaran, se sacaron techos láminas, o sea, se redujo el espacio de desplazamiento. Se le ha puesto dificultades justamente de ese tipo para que ellos no logren llegar al hincha visitante Magallanes, ya ha sido encapsulado incluso con láminas de fierro”, comentaba.

“Vamos a mejorar, para esta próxima semana una esquina por ahí que los tipos emplean para encaramarse igual. Ya no es la subida masiva que existía antes, ni ese traspaso masivo que había en el centro de Galvarino- Cordillera, rompiendo la reja de la cuchilla, porque ya esa reja no puede ser dañada. Se complementará con la disposición de guardias mejor equipados quienes resguardaran el sector de Magalllanes. Para lo anterior se ubicarán 10 por cada lado de las cuchillas divisorias del sector mencionado”, explicó en la reunión el jefe de seguridad de ByN.

En relación a la hinchada visitante, Alfredo Parra, de Estadio Seguro, no esconde su preocupación por la integridad de los brasileños que asistan al Monumental. “Se pregunta sobre el constante hostigamiento que produce el hincha de Colo Colo a los visitantes”, cuestiona, al mismo tiempo que consulta por protocolos de acción en caso de que estos últimos sufran agresiones.

Desde el Municipio de San Joaquín también dejan sus preocupaciones. Mencional que en la intersección se ubica una bencina y varias botillerías en Vicuña Mackenna con Departamental. “Eso ha provocado bastante senstibilidad y puede alterar el orden público por el consumo de alcohol y drogas. Por lo mismo, pedimos extender un poco el tercer anillo de seguridad”.

Las críticas de la Delegación Presidencial

Luego de los incidentes registrados el jueves pasado, la Delegación Presidencial culpó directamente a Colo Colo por los hechos de violencia. En un comunicado mencionaron la reunión del 3 de abril. “De acuerdo a la normativa vigente, corresponde a los clubes organizadores presentar la solicitud del evento a la Delegación. En este caso, el jueves 3 de abril se efectuó una reunión de coordinación en la que participaron todos los actores responsables: Estadio Seguro, Carabineros de Chile (OS13, OS10, OS11), ByN, y la Dirección del Transporte Público Metropolitano (DTPM). En la instancia se revisaron los aspectos operativos, preventivos y de seguridad, estableciéndose las medidas obligatorias para el organizador, como; La instalación de rejas perimetrales, reportes de venta de entradas, refuerzo de seguridad privada (460 guardias), disposición de 64 detectores de metales, mesas de revisión, así como la determinación de los elementos de animación autorizados, además de todos aquellos consignados en la ley”, apuntaron.

“Con los acuerdos previamente adquiridos y tras una semana de sucesivas coordinaciones operativas, se emite resolución formal que autoriza el evento, como parte del proceso establecido. El equipo de la Delegación Presidencial Regional, durante el proceso de supervisión en terreno del evento, detectó múltiples incumplimientos normativos, por lo que la institución hará uso de su facultad para instruir un proceso sancionatorio al club organizador”, enfatizaban.