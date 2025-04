Diego Dedura Palomero, el chileno-alemán que está haciendo historia en Múnich y que ahora enfrenta a Zizou Bergs

Esta semana está siendo inolvidable para Diego Dedura Palomero (549º), tenista de 17 años recién cumplidos, quien se encuentra en los octavos de final del ATP 500 de Múnich tras haber vencido por 7-6(2), 3-0 y retiro al canadiense Denis Shapovalov (29º), convirtiéndose en el primer jugador nacido en 2008 en conseguir un triunfo a nivel ATP.

El tenista, hijo de madre lituana y padre chileno, se hizo viral por su eufórico festejo tras su triunfo sobre el norteamericano, que fue su primer éxito contra un top 30 el martes. Tres días antes había conseguido su primera victoria frente a un top 100, luego de vapulear por 6-3 y 6-1 al estadounidense Mackenzie McDonald (100º), en la primera ronda de las clasificaciones.

Y si bien cayó en la última ronda de la qualy ante el excéntrico Alexander Bublik, la suerte quiso que hubiese bajas en el cuadro principal, lo que le permitió ingresar como lucky loser al cuadro principal.

“Gael Monfils me pasó cojeando en el vestuario y me dijo que se retiraba. Y entonces entré. Ya estaba a tope de adrenalina”, expresó Dedura Palomero. “Hay cosas en la vida que no puedes controlar. Tenía la sensación de que podía ganar”, agregó.

Con lo conseguido hasta ahora, asegura un salto de 173 posiciones hasta el puesto 376 del ranking. De vencer este jueves al belga Zizou Bergs (50º) -el mismo del golpe a Garin en Copa Davis-, se meterá en el top 300 del ranking.

Dentro de las curiosidades, la joven promesa estuvo en Chile durante todo marzo, ya que recibió una invitación al Challenger de Santiago, donde cayó estrechamente en el estreno frente a Tomás Barrios, y también disputó la qualy del Challenger de Concepción, donde cayó en primera ronda ante el tenista nacional Benjamín Torrealba.

La conexión chilena

Diego es hijo de César Palomero, un entrenador chileno de tenis, que emigró en su juventud a Europa. “Me fui con 23 años a Alemania, hoy tengo 60. Mi esposa es un extenista lituana, jugó Fed Cup por su país, y siempre quisimos que nuestros hijos hicieran algún deporte. Desde los tres años que practican tenis. Entonces, es algo que siempre pensamos”, recordó el año pasado en una entrevista con El Deportivo.

Apenas comenzó a hacer ruido a nivel junior, la Federación de Tenis de Chile se interesó en contar con Diego Dedura Palomero para que defendiera a Chile. De hecho, el gerente Andrés Otero se reunió con el padre del jugador para manifestarle interés por contar con la joven promesa y con su hermano Mariano, a quienes les formalizaron por escrito esta voluntad.

En aquella conversación con este medio, César Palomero, reveló la respuesta frente a esa petición. “A ellos les gusta el país, Massú también es un gran tipo y agradecemos el interés, pero Diego ha jugado toda su vida por Alemania, todo lo que ha obtenido ha sido gracias al apoyo de la federación y el trabajo lo hicimos acá. Por decirlo de alguna manera, es un producto que está casi hecho”, fue su respuesta.

Hoy Diego Dedura Palomero comienza a brillar en Alemania y el mundo del tenis pone sus ojos sobre su emergente figura.

Sigue en El Deportivo