Duro golpe para el Niño Maravilla: directivo de Udinese avisa que Alexis Sánchez no jugará hasta el 2025

La tortuosa recuperación de Alexis Sánchez volvió a sumar un nuevo magro capítulo. Hasta solo unos días atrás, los medios deportivos en Italia aseguraron que el Niño Maravilla se había resentido de la lesión que lo aquejaba desde el mes de agosto, un hecho que significó otro retraso en su reestreno con la camiseta del Udinense. Ahora, el panorama se complicó aún más: desde la dirigencia del cuadro de Friuli informaron que el delantero no verá acción durante todo lo que resta del 2024.

Una lesión que no sana

En Italia no encuentran explicación para la mala suerte que vive Alexis Sánchez en su regreso al Udinense. El chileno parece vivir una auténtica maldición, ya que no ha podido disputar ni un solo minuto oficial con la camiseta blanca y negra a raíz de una lesión que no sana nunca.

Y es que sumado a los tres meses que el nacional ha estado de baja, ahora se agregó más tiempo a su recuperación, extendiéndose hasta el próximo año. Así lo informó Gianluca Nani, gerente deportivo del conjunto de Friuli, en conversación con el medio Il Messaggero. “Ahora está casi listo para trabajar en la parte atlética. Regresará en 2025, eso está claro, pero no sabemos con exactitud cuándo″, manifestó el directivo.

La confirmación de la demora en la rehabilitación cae como un balde agua fría para el tocopillano. Su último partido fue el 29 de junio ante Canadá, cuando Chile fue eliminado de la Copa América 2024. Desde ahí en adelante, no ha podido ver acción de manera oficial en la Serie A, situación que ha generado la resignación de su entrenador. “El tiempo de recuperación de Alexis se ha alargado. Es imposible predecir cuándo volverá a estar disponible. Trabaja duro todos los días. Hablamos a menudo, tiene muchas ganas de volver al campo. No soy un experto, incluso los expertos cometen errores. Aceptamos esta situación y estaremos aún más felices cuando vuelva a estar disponible”, dijo Kosta Runjaic.

Por otra parte, Nani igualmente valoró su compromiso con la institución y espera que vuelva lo más pronto posible para contribuir con un equipo que marcha en la novena posición de la Liga Italiana, con 16 unidades. “Tiene una gran personalidad y carácter. Lo ha demostrado en su deseo de acelerar la recuperación de su lesión, tal vez arriesgando incluso su carrera. Estamos orgullosos de él, es el líder que sabíamos que sería”, cerró.