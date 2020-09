Efecto de la foto en la tina: Caputto pide al plantel más respeto con los protocolos

La foto que subió Pablo Aránguiz en su cuenta de Instagram, en la que se ve junto a Camilo Moya al interior de un jacuzzi, fue tema de conversación este viernes en el Centro Deportivo Azul.

Pasa que la Comisión Médica de la ANFP quiere informar la situación al Tribunal de Disciplina para que este se pronuncie. En la U entienden que, por más de que los siete exámenes PCR que se han hecho hasta aquí han salido siempre en su totalidad negativos, lo de los volantes fue un error muy inoportuno.

En ese sentido, durante la charla de este viernes en la que se analizó la victoria sobre Deportes Iquique, Hernán Caputto aprovechó de pedirle al plantel más cuidado con el cumplimiento de los protocolos. Dicen quienes estuvieron presentes, que el DT pidió respetar aún más lo que se ha venido haciendo, para no dar pie a posibles sanciones.

En el CDA definieron que no habrán sanciones para los jugadores dado que dicen entender que se trató de un error. En lo que sí están de acuerdo es que la publicación de la foto fue algo absolutamente innecesario.

Tras la sesión de entrenamiento, Gonzalo Espinoza se refirió al episodio de sus compañeros de mediocampo: “Sabemos que no se debía, pero hemos seguido los protocolos al pie de la letra, todo lo que nos ha dicho el cuerpo médico lo hemos cumplido a más no poder. Hemos tratado de inclusive exagerar con el tema de los protocolos, y lo hemos cumplido. En el avión, viajó la gente del CDF con nosotros y se dio cuenta que estábamos todos cumpliendo los protocolos, iba uno en cada asiento, todos con mascarillas. Viajamos en charter para cuidarnos más que el resto”, dijo.

Y agregó: “Tratamos de que los protocolos siempre sean seguidos y (la foto) es un error para afuera, ya se conversó el tema y no hay que darle tanta vuelta y tratar de que pase porque hemos seguido los protocolos de muy buena manera, y por una foto no creo que se eche a perder todo lo bueno que se ha hecho durante estos meses. Hoy nos hicimos el octavo PCR. Y nadie en el club está contagiado, nadie ha salido ni siquiera con dudas en su examen, gracias a Dios ha salido todo bien y creo que por una foto no se puede echar a perder todo lo bueno que hemos hecho”.