El abogado de Jordhy Thompson explica su partida a Rusia y raya la cancha para una futura venta: “Sería un muy mal negocio si no quisiera volver”

José Guillermo Mendoza es el abogado de Jordhy Thompson. Hace algunas horas, el jurista consiguió lo que parecía altamente improbable: que el futbolista formado en Colo Colo pueda viajar a Rusia para incorporarse al Orenburg, de la Primera División de ese país, cuando sobre él pesaban (o siguen pesando) medidas cautelares enérgicas en el marco de la investigación por femicidio frustrado contra su expareja Camila Sepúlveda: prohibición de acercarse a la víctima, arresto domiciliario nocturno, obligación de firmar en el tribunal y arraigo nacional. Tres de ellas, técnicamente, pudieron obligarle a permanecer en el país.

El jurista reconoce a El Deportivo que la decisión del tribunal es poco habitual. “En realidad hay una situación que no es frecuente. El delito que se le imputa es grave y está lo de la contingencia. En la práctica, hemos levantado varios puntos de cuestionamientos a la acusación de la fiscalía. Por el tipo de delito, puedes pasar de configurar un femicidio o a un delito mucho menor, que son las lesiones. El margen de discusión que hay es amplio. Como este tema tiene una interpretación distinta, puede dar para varias conclusiones. Hemos planteado dudas respecto de la acreditación de los hechos. No puedo profundizar respecto de eso. Esta es una causa de VIF y hay restricciones en ese sentido”, explica.

Autorización

¿Cómo se explica que Thompson haya sido autorizado para viajar y firmar en un club ruso?

Formalmente, el tribunal no modificó las medidas cautelares: arraigo, prohibición de acercamiento, arresto domicilio y obligación de ir a firmar cada dos semanas. Ayer pedimos el alzamiento del arraigo y se da una figura compleja de entender. El tribunal no accedió a la suspensión del arraigo, pero sí a que pudiera viajar. Thompson tiene fechas de salida y retorno exacta. Thompson tiene toda sus situaciones de arraigo acá. El interés de que salga no solo pasa por él, sino por el interés de su club de realizar la operación, por ejemplo.

¿Y qué pasa si los rusos deciden, por ejemplo, extenderle el contrato?

En esos seis meses tiene que volver. La obligación pasa no solo porque deba hacerlo al final de los seis meses sino también por una audiencia en la que tiene que presentarse.

¿Puede pedirle al tribunal una autorización para extender su permanencia, por ejemplo?

En rigor, nada es absoluto. Se tiene que justificar. Puede haber motivos de fuerza mayor que se deben acreditar para pedir nuevas fechas, reagendamiento.

Jordhy Thompson, en un partido de Colo Colo.

¿Podría, por ejemplo, llevarse a su expareja?

No hay ninguna posibilidad de que se la lleve. Para nada. Tiene instrucciones de todos. Antes las tuvo, pero no tenía una investigación por femicidio frustrado encima. Son penas tan altas que impiden penas alternativas. Entonces, no puede cometer errores.

¿Cómo se llega a la suma de $ 100 millones que fijó el tribunal como garantía?

El tribunal tuvo en consideración la situación fáctica de la negociación con el club ruso. Los montos, el pase, lo que está involucrado en una transacción de ese tipo. La jueza consideró eso. El dinero se devuelve después. Y se considera la lejanía, lo dijo la jueza, y el tiempo, que es largo. El monto es discrecional. Hay ciertos parámetros para establecerlos, que no son obligatorios. Acá fue particularmente alta. Las fianzas de retorno, generalmente, no son tan altas.

¿Influye que Thompson sea un personaje público y que su caso haya tenido una alta connotación?

No creo que tenga que ver con la connotación del caso. Esto va más allá del tema mediático. Si la magistrada se deja llevar por el tema mediático, no lo deja salir. Acá hay temas de fondo, jurídicos. No sé si la jueza sabía quien era Jordhy Thompson. Yo no sabía, por ejemplo, porque no soy cercano al fútbol.

“Está preocupado”

Hay quienes postulan que esta autorización la recibe solo por ser futbolista.

No es lo mismo ir una semana a Perú y volver que estar seis meses en Rusia y desarrollar su carrera. Hay una posibilidad de que pueda ser comprado. Eso se considera. Pero tiene que volver igual. Lo más probable es que la discusión de fondo se ventile en un juicio oral y eso demanda que el imputado esté acá. Hay varias cosas que se tienen que dilucidar. Según una opinión se puede concluir que fue un femicidio o en otra, lesiones. Las penas incluso se podrían dar por cumplidas con las noches que permanece en su casa.

¿A qué se expone si no vuelve, como está establecido?

Se planteó en la fiscalía que había tratados de extradición con Rusia. Si no quisiera volver, están los mecanismos para que pudiera ser obligado. Sería un muy mal negocio que no quiera volver. Aparte, tiene a toda su familia acá.

¿Cómo ha visto a Jordhy Thompson? Hubo quienes le criticaron que estuviera sonriente en el tribunal.

Se ha dado una buena dinámica relacional. No está tranquilo. Está preocupado, porque tiene conciencia del problema que tiene. No lo conozco de antes, pero está preocupado. No le es indiferente. Hay una disposición de cumplir con lo que se está diciendo. Hemos sido majaderos en que tiene que cumplir las medidas. Él tenía instrucciones claras.

Antes también las tuvo, pero volvió con su pareja y se metió en nuevos problemas.

Hay un tema de juventud, de rebeldía natural. Los retornos han sido temas de los dos. Ella solicitó expresamente que se levantara la prohibición de acercarse el 18 de mayo, por ejemplo. No les toman el peso a las cosas. Lo mismo que pasa respecto de él pasa respecto de ella, pero eso ya está fuera del ámbito jurídico.