El COCh comienza a organizar una nueva federación de ciclismo

El Comité Olímpico de Chile envió este lunes un correro electrónico para crear una nueva federación. De acuerdo a la carta, el COCh invita a todos “los clubes deportivos de disciplinas del Ciclismo -Ruta, Pista, Mountain Bike y BMX- a enviar sus antecedentes para conformar la base de datos para la Constitución de la Federación Deportiva Nacional (FDN) de Ciclismo de Chile”.

El documento pide a los clubes el Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica; el Certificado de Directiva actual; un domicilio y e-mail y teléfono de contacto, aclarando más adelante que “se hace presente que los requisitos para ser parte de la asamblea constitutiva constarán en el proyecto estatutario que se remitirá a todos los inscritos oportunamente”.

Desde el COCh explican que este proceso se enmarca en el plan de regularización del ciclismo. “Nosotros, nos comprometimos a hacer eso y colaborar con la creación de esta nueva federación. Sus nuevas autoridades serán las encargadas de sacar esto adelante”, señala Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile.

La actividad del pedal está expulsada del olimpismo nacional desde junio de 2019, debido a una serie de dopajes positivos, aunque eso fue lo que rebasó un vaso lleno de división y, sobre todo, deudas millonarias que debían asumir las siguientes autoridades.

“La creación de una nueva federación fue una solicitud de la UCI, que a nosotros nos parece bastante pertinente. Es necesario que el ciclismo chileno comience una nueva etapa, y tiene sentido que sea sobre una entidad completamente nueva. Cuando una federación es suspendida por la UCI, el único interlocutor válido para ellos es el Comité Olímpico Nacional. Nuestro giro no es hacer el rol de una federación, lo hacemos por nuestros deportistas, pero necesitamos que el ciclismo tenga lo antes posible su nueva personalidad jurídica, independiente del COCh y que no repita los errores del pasado, especialmente en temas de administración de recursos”, añade Mujica.

Sobre las deudas que han ido dejando las federaciones, la causa sigue en investigación, tras la denuncia hecha ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo.

La iniciativa es valorada por Paola Muñoz: “Me parece una tremenda noticia que al fin podamos tener Federacion y lo mejor de todo, que sea FDN, que está bajo los lineamientos del IND, del Ministerio del Deporte y el COCh. Mi sueño es que vuelva Oscar Gómez, un gran presidente que llegó el 2006 y logró que viviera la Vuelta a Chile”.

El último presidente de la Federación Ciclista, Germain Pérez, no está de acuerdo con las medidas tomadas por el Comité Olímpico: “Cambiaron el discurso, ahora entran todos a evaluar el estatuto que ocuparan. El COCh había enviado los requisitos para ser parte de la nueva federacion y ahora piden solo vigencia de los clubes. Cuando la federación estuvo suspendida, el COCh dio pie para que esa reorganización casi no ocurriera, dio pocas facilidades y la unica reunión que llamaron fue un fracaso porque entró cualquier persona y el mismo COCh le dio la palabra a gente que no debía, como Iván Muñoz o Pilar Gallardo, que no eran directivos. Fue una mala reunión y esto se estiró tanto, que llegamos a esto”.

“La ley establece quiénes pueden postular a cargos. Yo me puedo postular, el tema es si quiero. Si los nuevos estatutos lo permiten, claro que me postularé, tengo el más grande apoyo, que es el del presidente y del vicepresidente de la UCI y del presidente de COPACI (Confederación Panamericana), además de muchos clubes del país", asegura Pérez.