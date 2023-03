El Colo Colo 2023 es el más goleado de los últimos 10 años

Por obligación o simple decisión deportiva, la zaga de Colo Colo ha sufrido una reingeniería en este 2023. Circunstancias que han marcado un pobre rendimiento defensivo en el inicio del campeonato nacional. En sus primeros seis partidos, el equipo de Gustavo Quinteros ha recibido once conquistas en los primeros seis encuentros por el torneo.

Es decir, en este inicio de temporada, cada vez que el campeón entra a la cancha recibe casi dos goles por encuentro. Un triste registro que no veía tales números desde el torneo Transición 2013, cuando recibió la misma cantidad de dianas en igual cantidad de encuentros.

Desde esa temporada, pasaron una quincena de campeonatos en los que defensa del cuadro de Macul no permitió tal suma de celebraciones de sus rivales. El que más se acercó, fue el Apertura 2016, cuando los blancos tuvieron que buscar la pelota dentro de su arco un decena de veces en esas seis presentaciones.

“Es gran cantidad de conquistas en contra. Puede ser una campanada de aviso de que algo no está funcionando, que no están bien las cosas en el fondo, sobre todo antes de un partido importante como el Superclásico. Eso también pasa por desconcentración, hay que poner más atención dentro de la cancha”, asegura Juan Carlos Peralta, campeón de la Libertadores de 1991.

Las razones

Lo cierto es que dos jugadores importantes en las bandas ya no son parte del club: Óscar Opazo quien se fue a Racing de Argentina y Gabriel Suazo quien partió al Toulouse de Francia. Encima, la operación de Emiliano Amor hizo perder a un jugador importante en el centro de la zaga.

“Hay que destacar que se fueron jugadores importantes como Óscar Opazo y Gabriel Suazo. Dos zagueros que no han podido ser reemplazados. Lamentablemente, también está lesionado Emiliano Amor… Son tres menos en la defensa. Los que llegaron todavía no se insertan. Todavía no hay alguien que les acerque a esas tres bajas”, explica Leonel Herrera padre, ex defensa de los albos.

Asimismo, Chuflinga agrega que “tampoco está Matías Zaldivia, que no era un mal jugador, pero tampoco es un jugador esencial, aunque un buen reserva para el puesto. Podría seguir siendo un buen suplente. Con todos eso problemas, el técnico Gustavo Quinteros no ha podido para un buen bloque defensivo”.

Más directa es la crítica de Peralta, quien habla de descoordinaciones y falta de entendimiento en los hombres del fondo. Incluso, advierte la torpeza que se ha cometido en alguna de las conquistas de los rivales en este comienzo de campeonato.

“La marca de once goles es demasiada, quiere decir que te hacen casi dos tantos por partido. Eso denota que hay muchos errores y falta de comunicación. Eso es vital dentro de la cancha, que los propios jugadores se vayan fortaleciendo entre ellos, adecuando más a las posiciones, les han hecho goles muy tontos”, analiza el comodín de Mirko Jozic en esa campaña del ‘91.

Las soluciones

Para ambos exjugadores del elenco de Pedrero la manera de resolver el problema no solo está en la llegada de nuevos refuerzos, sino que en el bagaje que logren los futbolistas que vienen desde la rica cantera de los albos.

“Colo Colo tiene jóvenes con mucho futuro, como Jeyson Rojas y Daniel Gutiérrez, pero deben tener más oportunidades en forma definitiva. Estoy seguro de que se van a afirmar. Gutiérrez tuvo un par de fallas, pero es algo normal a este nivel. La idea no es sacarlo, porque ahí lo matas. Es cosa de esperar que exploten”, sostiene Herrera.

Por su parte, Peralta confirma que “esa mala racha de goles se explica, en parte, porque la defensiva no ha tenido experiencia de jugar mucho tiempo junta. Hay jugadores nuevos en la posición y otros formados en casa como Gutiérrez y Rojas, quienes tienen otra mentalidad. No digo que los futbolistas que son de afuera no la tengan, pero cuando uno empieza en el club desde pequeño le inculcan que es una obligación para ganar los clásicos. Es algo que siempre debes tener en cuenta”.

Sin embargo, Herrera cree que estos problemas no se verán en el Superclásico. Según el avezado zaguero esa triste marca de goles no se repetirá, al menos en el corto plazo.

“Los partidos no son todos iguales. Colo Colo tiene que mejorar y eso solo se gana con entrenamientos y partidos. Mientras más encuentros logren los jugadores, más opciones tiene de superar. De coordinar movimientos, de conocerse un poco más. Pero te aseguro, de aquí en adelante será muy complicado que le hagan dos o tres goles en un partido a Colo Colo”.