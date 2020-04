Leonel Herrera defiende a los jugadores de Colo Colo: “Todo esto es por una mala política de Blanco y Negro”

Leonel Herrera (71) es parte de la historia grande de Colo Colo. Chuflinga aún es recordado por los hinchas del Cacique, que no olvidan la fiereza de su juego, casi siempre al filo del reglamento. Los títulos que alcanzó también lo sitúan en un sitial de honor, el mismo que le asignó el tribunal albo que eligió el equipo ideal del Cacique en sus 95 años de historia: consiguió seis coronas nacionales. Sin embargo, hay una campaña que se traduce en una denominación inconfundible, que resume su importancia y el imperecedero recuerdo que los fanáticos tienen de su figura: Colo Colo 73.

En esa condición, el exzaguero saca la voz para defender a los jugadores del Cacique en la polémica que suscitó el anuncio de rebaja salarial en Macul y que terminó en la decisión de Blanco y Negro de acogerse a la ley de Protección del Empleo y suspender la relación laboral con los deportistas.

“Los jugadores están en toda la razón de cobrar sus platas. Hay que pensar, en el caso de Paredes, Barroso, Zaldivia, que más de un año no van a estar en Colo Colo. Después de eso, no son colocolinos, no son nacidos en casa, ni llevan tantos años como para defender la causa. Ellos están por un sueldo, porque son profesionales, pero el tiempo para ellos es más corto. Tienen que aprovechar lo que les queda”, establece, dejando claro que no está en sus planes cuestionar a los jugadores.

¿Qué le parece la actitud de Blanco y Negro, que ingresó la nómina de jugadores que deberán cobrar sus sueldos a través del seguro de cesantía?

Todo esto es por una mala política de Blanco y Negro. Si ellos estaban recibiendo dinero, que ahora les haga falta es producto del mal manejo económico del club. Esa es la base del caso. Cuando hay problemas, los que pagan las consecuencias son los jugadores, pero nadie reprocha a los dirigentes. En este momento, Colo Colo ya no es Colo Colo, el club es Blanco y Negro. El colocolino siente que ya no pertenece al Blanco y Negro actual. Eso incluye a los jugadores. Antes el colocolino se entregaba más. Eso tampoco se ve. Mientras no vuelva a ser Colo Colo es difícil retomar el espíritu de Colo Colo. Hay una diferencia enorme entre el Colo Colo actual y el Colo Colo antiguo. Antes se arreglaba todo conversando y se llegaba a acuerdos porque uno es colocolino. Prevalecía el sentimiento.

¿Es un espectáculo indecoroso el que están ofreciendo ambas partes en una situación de emergencia como la que ha generado el coronavirus?

Claro, es indudable, por la importancia, por el prestigio del club, que es lejos el más popular de nuestro país. Hay una diferencia enorme con el segundo. Esto es responsabilidad exclusiva de los dirigentes no de los jugadores. Los planteles velan por su condición familiar y por los compañeros que ganan poco. Esa es responsabilidad de los dirigentes. Es lamentable la situación, Blanco y Negro debió prever y soportar. No siempre traspasarles la responsabilidad a los jugadores.

Los jugadores incluso atacaron a Daniel Morón por haberles reclamado mayor solidaridad. También habló Caszely y dijo que él se habría bajado el sueldo

No he leído lo que dijo Carlos. Morón pertenece a la corporación que es un brazo chiquitito de Blanco y Negro. Es bien poco lo que puede aportar Morón, porque no tiene la autoridad para defender a los jugadores. Son dirigentes, pero sin autoridad en relación a determinar cosas, que lo hacen los capitalistas, los que tienen el poder económico. Morón es prácticamente un funcionario del club. Como es eso, no puede opinar de otra manera. Si lo hace, lo van a sacar. Y eso los complica para conseguir trabajo. Les pasa a otros exjugadores que trabajan en el club también.

A usted le tocó enfrentar períodos complejos para la economía de Colo Colo ¿se puede comparar ese período con el actual?

En los 80 y en la Comisión Interventora, que fue mandada por la Asociación Central de Fútbol. Ellos se hicieron cargo del club. Era diferente, porque los clubes solo recibían las recaudaciones. Hubo mala administración también. Nosotros estuvimos un mes en huelga, porque no se nos cumplían los contratos. Intervino la Central. Nosotros pasamos estas etapas difíciles, pero cedíamos. Se conversaba para llegar a acuerdos. Ahora creo que, lamentablemente. no hay diálogo. Los dirigentes determinan las condiciones y punto. En una situación difícil y lo principal es sentarse a conversar, a analizar los pro y los contra. No solo que los dirigentes determinen los descuentos. No voy a hablar si el sueldo de Paredes es mucho o poco, pero si le descuentan la mitad, se resiente. A Paredes le queda un año. Con lo que le descuentan se compra un departamento y es un seguro. Las jubilaciones de los futbolistas son muy bajas. Yo jubilé hace tres años, ganaba 86 mil pesos y ahora estoy en $ 106 mil. El club no se tiene que aprovechar de hacer descuentos tan grandes.

¿Qué sacrificios tuvieron que realizar?

Los tiempos van cambiando. En esa época había una diferencia enorme. No se ganaba tanto como ahora. Yo no llevaba ni un año y el grupo de los Cruz, Lepe, Moreno, nos decían que iban a ir a la huelga para defendernos a todos. Que a nadie lo iban a echar. Nosotros nos fuimos con ellos. Estuvimos un mes. Conversando, se llegó a un acuerdo y no echaron a nadie. Ese era un es respaldo grande, de defender a los cabros. No sé cómo es ahora. Si hay divisiones, si hay unión total. No lo sé. Lo ideal sería que todos estuvieran unidos.

¿Le ve salida?

Ojalá. No es solo Colo Colo. Hay varios equipos que no les van a descontar nada a los jugadores. Me llama la atención que Blanco y Negro, siendo la administradora del club más grande de Chile, no haga lo mismo.