Colo Colo se reencuentra con los festejos justo antes del Superclásico

El Superclásico del fútbol chileno ya está en el aire. Si bien Colo Colo tenía un desafío previo, ante Magallanes, se hacía inevitable vislumbrar lo que sucederá el próximo domingo, cuando Universidad de Chile visite el estadio Monumental (y todo lo que implica). El Cacique llegará al cruce con el archirrival luego de haber retomado la senda victoriosa, al imponerse 2-0 al Manojito de Claveles.

Después de dos pasos en falso, ante Everton y sobre todo contra Coquimbo Unido (ambos en casa), las dudas se propagaron en Macul, mientras la búsqueda del modelo 2023 sigue en desarrollo. En esa dirección, la defensa ha sido tema. Para este duelo, Quinteros contó con Matías De los Santos, quien llegó a Chile para relevar al lesionado Emiliano Amor. Además, fue ratificado Daniel Gutiérrez, ahora como lateral izquierdo, y se mantuvo César Fuentes por la franja derecha. Viendo cómo se empezó a alejar la UC, no estaba permitido perder más puntos en Pedrero.

Mientras tanto, la Academia traía el vuelo de su clasificación en la Copa Libertadores, en la altitud de La Paz. Seguramente, ese factor pudo incidir en el bajo desempeño carabelero en el primer tiempo. Bueno, también estaba el rival que supo leer mejor el partido y partió posicionándose en campo rival, no dejando que Magallanes saliera con margen de maniobra. La famosa presión alta.

Como el equipo de Nicolás Núñez nunca renunció a salir jugando desde su arco, con sus zagueros, Colo Colo se dispuso en territorio rival, marcando de cerca y aguardando por algún yerro para quedar de frente a la portería de Gastón Rodríguez. Esta fórmula fue efectiva para los albos durante los 45′ iniciales. El gol era cosa de tiempo, lo que finalmente sucedió en el minuto 13.

El colombiano Fabián Castillo abrió la cuenta rematando en área chica, capturando la pelota, luego de que Albert Acevedo no alcanzara a rechazarla. Buena jugada de Carlos Palacios, quien se mostró activo, aunque mostrando solo chispazos del talento que le permitió recibir alguna vez el rótulo de “joya” en Unión Española.

En los 24′, De los Santos marcó el 2-0, sin embargo el tanto fue anulado por fuera de juego de Palacios. La imagen demostraba un evidente off side del 7 colocolino, pero el VAR revisó la acción con una particular demora. Hacia el final del lapso, se dio otro gol anulado, esta vez en la visita. Felipe Flores anotaba mediante un golpe de cabeza, pero se anula por posición de adelanto de FF17. Hubiera sido un empate injustificado por el trámite del encuentro, considerando la superioridad de Colo Colo ante un Magallanes que no entraba en el duelo.

De hecho, el técnico Núñez terminó cambiando a todo su mediocampo para el complemento. Esa movida le cambió, en parte, la cara a los albicelestes (que jugaron de rojo) porque controlaron más el balón, sacudiéndose del letargo que los carcomió en la primera mitad. Mientras tanto, Colo Colo tenía en la salida directa la opción de generar riesgo, aunque no acertaba en la definición. Por ejemplo, en los 70′, Bolados tuvo el 2-0, sin embargo el meta Rodríguez alcanzó a rechazar el remate estirando un pie.

El ingresó de Leonardo Gil por Carlos Palacios le permitió al Cacique retomar el control del encuentro. Fue casi automático: teniendo al mediocampo estelar del título del año pasado (Pavez-Pizarro, más Gil), el local neutralizó la mejoría de Magallanes y encontró el 2-0 gracias a la pelota detenida.

Cada vez que ingresa, Darío Lezcano factura. El paraguayo todavía no le quita el puesto al empeñoso Leandro Benegas, sin embargo a punta de goles pide una oportunidad para entrar desde el inicio. En este encuentro volvió a suceder. Con cuatro minutos en la cancha, el delantero convierte con un cabezazo en el área chica luego de un córner. El triunfo albo estaba certificado.

Con un partido menos (ante Huachipato), el campeón vigente alcanza las 10 unidades y termina con su valla invicta, lo que solo se había dado una vez en este campeonato: en el cotejo ante Ñublense, por la tercera fecha.

Ahora se viene una semana especial. Por muy desigual que aparezca la contienda, y el peso de los años sin perder en casa ante el adversario más enconado, el Superclásico es otra cosa. Los hinchas lo hicieron saber.

Ficha del partido

Colo Colo 2: B. Cortés; C. Fuentes, M. De los Santos, R. González, D. Gutiérrez; E. Pavez, V. Pizarro; C. Palacios (67′, L. Gil); M. Bolados (89′, M. Moya), L. Benegas (67′, D. Lezcano) y F. Castillo (74′, A. Bouzat). DT: G. Quinteros.

Magallanes 0: G. Rodríguez; M. Vásquez, A. Acevedo (75′, F. Piñero), C. Vilches, F. Espinoza; A. Canales (58′, C. Jorquera), I. Vásquez (46′, T. Aránguiz); T. Jones (46′, Y. Zapata), C. Villanueva (46′, C. Cortés), J. Alfaro; y F. Flores. DT: N. Núñez.

Goles: 1-0, 13′, Castillo, remata en área chica; 2-0, 72′, Lezcano, cabezazo en área chica.

Árbitro: J. Lara. Amonestó a Fuentes y el DT Quinteros (CC); Jones (MAG).

Estadio Monumental. Asistieron 35.930 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.