El complejo escenario que enfrenta Martín Parra, el arquero que nunca quiso Diego López en la U

Martín Parra lucha por ganarse un espacio en Universidad de Chile. El joven portero, que pertenece a los registros de Huachipato, firmó por los próximos seis meses con el equipo que entrena en La Cisterna. Su nombre fue acercado luego de la partida de Hernán Galíndez al Aucas, de Ecuador.

Parra (21 años), sin embargo, luego de ser presentado, hace exactamente un mes, no ha sumado ninguna citación al equipo laico. Si bien es cierto que su arribo nunca puso en discusión la titularidad de Cristóbal Campos, lo que sí ha llamado la atención es que ni siquiera ha podido pelearle mano a mano el puesto de segundo arquero a Pedro Garrido, de 18 años. Hoy, en el duelo ante Cobresal, por Copa Chile, el ex guardameta de la usina tampoco entró en la nómina de jugadores que serán opción para medirse ante los mineros.

Hace una semana, en entrevista con El Deportivo, Diego López aclaraba la situación de Martín Parra. “Es un chico que está trabajando bien, pero Parra sabía que teníamos un titular. Lo dije siempre”, señaló el estratega. “¿Si Martín Parra entrena de manera espectacular no tiene ninguna chance de ser titular? El titular es Campos. Los jugadores de cancha es más fácil, se pueden cambiar. En el arco, eso no pasa. Por cómo yo veo el fútbol, el arquero tiene que estar definido”, señaló.

Lo cierto es que el arribo de Parra nunca fue visado por Diego López. El técnico azul no lo quería. Más cuando en conferencia de prensa, el uruguayo dejó en claro el perfil que buscaba antes de que se concretase su llegada. “Creo que nosotros estamos de acuerdo con (el gerente deportivo Manuel) Mayo, teniendo dos arqueros que están en la selección, la idea nuestra es traer un arquero con experiencia. Es un puesto particular, es lo que he hablado directamente con él. No entro en la parte económica pero si en la deportiva, como club debemos buscar lo mejor para nosotros. Lo vuelvo a decir, para nosotros lo mejor es un arquero con experiencia, tenemos a Garrido y Campos en la selección juvenil”, reconoció el charrúa.

Sus palabras, sin embargo, no fueron escuchadas por Azul Azul. Poco importó que el estratega diera el visto bueno a la llegada de Leandro Cañete, el arquero de Santiago Morning. Finalmente, se terminó optando por Martín, de apenas 21 años, por el bajo costo que significaba su arribo para el club.

El arribo del guardameta, que venía de jugar en la liga peruana, no le gusta a López. Más cuando sintió que no cumplieron con su petición. Y, por eso mismo, hoy parece estar cumpliendo lo que hace menos de una semana dijo en conversación con este medio. “Mis pedidos eran de otras características, porque ya teníamos dos arqueros jóvenes. Pero también te expliqué que el mercado muchas veces lleva a esas cosas. Lo que hicimos, lo hicimos en conjunto. Y también te dije que era un puesto particular, porque el que viniese no va a jugar. El titular es Campos”, cerró.