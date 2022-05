El Cruz Azul de Morales elimina al Necaxa de Araos y se mete en los playoffs del fútbol mexicano

Este fin de semana era importante para el desarrollo del Torneo de Clausura mexicano, porque se disputaban las series de reclasificación, una especie de repechaje para entrar en los cuartos de final de la Liga MX. Se jugaron las primeras dos series y la suerte de los chilenos fue dispar.

En primer turno, el Cruz Azul eliminó al Necaxa en definición a penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular. En La Máquina Cementera, Iván Morales fue titular y salió reemplazado en los 69′, por lo tanto no estuvo en la tanda. En los Hidrorrayos, Ángelo Araos inició en la banca e ingresó en los 82′ y fue importante para su escuadra.

Cruz Azul, que hace de local en el Estadio Azteca, abrió la cuenta en los 56 minutos con el tanto de Juan Escobar. Cuando el partido se acababa y los dirigidos por el peruano Juan Reynoso estaban clasificando, el Necaxa lo empata con el gol de Rodrigo Aguirre, en los 88′, asistido por el chileno Araos. Con el 1-1 en el marcador, se fueron a los penales. El ex Corinthians acertó el suyo. Sin embargo, no alcanzó para imponerse. Los cementeros ganaron 3-1 en la tanda y lograron su pase a la postemporada, o conocida también como “La Fiesta Grande”.

Otro chileno eliminado fue Sebastián Vegas. El Monterrey igualó 2-2 con Atlético San Luis, jugando de local, y en la definición a penales Rayados perdió 3-1. El exjugador de Monarcas Morelia fue titular y disputó todo el encuentro. Fue clave el arquero Marcelo Barovero, quien atajó dos tiros desde el punto penal.

El formato

Un breve resumen para entender cómo se juega el torneo mexicano. Jugadas las 17 fechas de la fase regular, los cuatro primeros de la tabla entran directamente a los cuartos de final. Estos fueron Pachuca, Tigres (de Igor Lichnovsky), Atlas y América (de Diego Valdés). Luego, los ocho siguientes ingresaron a la zona de reclasificación, una liguilla en la que se disputan cuatro cupos. Los cruces se arman en el siguiente orden: 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°.

Además de los partidos de hoy, restan otros dos. Uno será un choque de chilenos, entre el Puebla de Pablo Parra y el Mazatlán de Nicolás Díaz. La eliminatoria restante es entre Chivas de Guadalajara y los Pumas de la UNAM, que vienen de perder la final de la Concachampions ante Seattle Sounders de la MLS.