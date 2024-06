El drama de Felipe Loyola, la primera baja de Ricardo Gareca en la Roja

Se confirma la primera baja para la Copa América. Durante la presente jornada, desde la Selección Chilena reafirmaron la ausencia de Felipe Loyola en el certamen continental.

El lateral será desafectado de la convocatoria de Ricardo Gareca luego de que el cuerpo médico de la Roja anunciara su lesión. Tal como lo adelantó El Deportivo, el jugador de Huachipato quedará fuera de la nómina tras sufrir un esguince en su tobillo derecho.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el jugador Felipe Loyola ha sido liberado del proceso de preparación para la Conmebol Copa América 2024, por presentar un esguince sindesmal de tobillo izquierdo”, consignaron desde el combinado nacional.

“El deportista ha sido liberado debido a que el tiempo de recuperación supera el plazo de esta convocatoria”, complementaron.

Polémica y ausencia

Este jueves se confirmó la peor noticia posible para el defensor, aunque, de cierta manera, era lo esperado. El pronóstico era preocupante. De hecho, fue el propio Gareca quien lo anticipó: “Vamos a tener mayor certeza en el día de mañana. El más complicado es Felipe (...) Entonces, estamos viendo a partir de mañana. Y donde les podamos ir adelantando algo, lo vamos a hacer”, detalló luego del cotejo amistoso ante Paraguay, donde el jugador apenas alcanzó a disputar 20 minutos.

Así, luego de que Loyola se realizara los exámenes médicos, se anunció su diagnóstico: un esguince de segundo grado en la sindemosis de su tobillo izquierdo. Su recuperación excede los plazos de espera dispuestos por el cuerpo técnico. Son, cuanto menos, dos semanas fuera. Esto expulsa de la convocatoria a la principal alternativa para disputarle el puesto a Marcelo Isla.

La noticia llega en medio de una polémica que afectó al futbolista de 23 años. Fue la primera controversia de importancia para Gareca desde su llegada a la Roja. El lateral, que tiene un rol fundamental en el funcionamiento de Huachipato, no pudo actuar en el decisivo encuentro ante Gremio, en el que los acereros definían su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Tigre no autorizó su ausencia en la concentración y demandó su presencia en Juan Pinto Durán. La decisión generó molestias en los siderúrgicos, sobre todo al considerar la excepción que recibió Alexis Sánchez, quien sí se pudo incorporar días después a los entrenamientos producto de sus vacaciones. Todo esto, permitido por el estratega de la Selección.

Gareca también estuvo en el foco, pues su determinación se contradijo con sus planteamientos iniciales respecto a la cesión de futbolistas a sus clubes cuando intervinieran en competencias internacionales.

“Sin invadir en todo lo que tenga que ver con los intereses del club. Uno puede proyectarse. Sabemos que los clubes compiten a nivel internacional. A mí me interesa que compitan a nivel internacional, que el jugador compita a nivel internacional. Entonces, en ese caso, no me interesaría sacarle jugadores que el club disponga de la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. A mí me interesa que compitan a nivel internacional”, señaló el técnico, en febrero pasado.

Ahora, Gareca deberá buscar un reemplazante para Loyola. Los nombres lógicos para esto son Nicolás Fernández y Óscar Opazo, que forman parte de la prenómina de 55 jugadores que el Tigre presentó previo al amistoso ante Paraguay.