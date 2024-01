El enojo de Mikel Arteta ante los rumores de su salida del Arsenal: “Estoy realmente molesto”

El mercado de invierno en Europa también repercute en los banquillos. Luego del anuncio de Xavi Hernández confirmando su salida del FC Barcelona a final de temporada, diversos medios deportivos españoles confirmaban que Mikel Arteta, actual director técnico del Arsenal, había comunicado al club sus intenciones de finalizar de manera anticipada su contrato, a pesar de tener vigencia hasta 2025 y que su futuro podría continuar en los blaugranas. En ese sentido, fue el propio adiestrador español, quien en conferencia de prensa y con una evidente molestia, negó rotundamente los rumores.

Si bien los informes indicaban que nadie del club español lo había contactado aún, el hecho de coincidir los rumores con el anuncio de Hernández, aumentaba aún más su repercusión. A pesar de que fuentes cercadas al Arsenal negaban lo que se publicaba en España, aún faltaba la palabra de Arteta. Así fue, el entrenador de 41 años, salió a conversar con los medios ingleses para referirse al respecto, negando rotundamente su salida anticipada de los ‘gunners’. “No. Son noticias totalmente falsas (...) no sé de dónde viene, es totalmente falso. Estoy realmente molesto por eso”, algo que se podía notar claramente en su rostro.

Además, hizo un llamado a los medios para tener más cuidado antes de publicar algo sin estar completamente seguros, pues podrían afectar la interna del equipo. “Yo no lo podía creer. No sé de dónde viene. Creo que tenemos que ser muy cautelosos cuando se habla de cosas personales, especialmente cuando se expresó de la forma en que fue ayer”.

Continuó afirmando sentirse cómodo en la banca londinense. “Estoy en el lugar correcto. Estoy con la gente adecuada y me siento muy bien por ello”. Aseguró además tener intenciones de continuar por mucho más tiempo. “Como hemos dicho muchas veces, estoy emprendiendo un hermoso viaje con este club de fútbol. Con estos jugadores, el personal, nuestra gente. Y todavía queda mucho por hacer.”

Aprovechó la oportunidad para explicar las razones de su evidente molestia. “En primer lugar, soy muy cauteloso cuando hablo públicamente de mis cosas personales (...) cuando alguien hace una declaración sobre lo que hemos hecho personalmente. En segundo lugar porque no creo que alguien merezca oír noticias así. Siempre he dicho todo lo contrario. Por eso me siento molesto”, aseguró.

Vinculación con el Barcelona

Durante la conferencia de prensa, fue consultado sobre sus sentimientos al ser relacionado con uno de los clubes más populares del mundo y si eso podría ser considerado como un cumplido. “Eso es algo que no podemos controlar, eso es parte del fútbol. Eso es algo muy diferente a que alguien haga una declaración sobre algo que estoy haciendo. Eso es muy, muy diferente”, sentenció.

Mientras tanto, en lo que respecta a su relación con los actuales directivos del equipo londinense, aseguró que esta se mantiene firme con el paso del tiempo. “Creo que tengo una relación sólida con la junta directiva, el equipo y los propietarios, y las cosas surgen de forma natural”.

Tuvo palabras también sobre las conversaciones de su futuro. “Siempre lo hemos hecho así y funcionó muy bien. Cuando llegue el momento adecuado, tendremos esas discusiones y pensaremos en la mejor manera de hacerlo”.

El contrato de Mikel Arteta expira a final de la temporada actual y es de esperar que ya comiencen las conversaciones de renovación con el club. Mientras tanto, el propio DT manifestó tener intenciones de continuar en la Premier League.