El fútbol chileno se prepara para recibir público: la ANFP espera un 30% de aforo en Eliminatorias

El 13 de noviembre, a las 20.00, el balón volverá a rodar por las Eliminatorias en el Estadio Nacional. Esa noche, Chile recibirá a Perú, y el deseo de la ANFP es que para ese encuentro vuelva el público. Así lo hizo saber el timonel del fútbol chileno Pablo Milad, quien se entusiasma con la posibilidad. “Hicimos la solicitud. No es algo fácil, porque no sabemos cuál es la evolución de la pandemia después del plebiscito, qué puede suceder en 15 días más, si es que los índices pueden mantenerse o subir, pero estamos a la espera de una respuesta concreta”, reveló el exintendente del Maule.

No se queda en esa intención solamente, porque sus deseos van más allá de que la gente pueda ir a alentar a la Selección. “Es una situación que hemos solicitado. Se está estudiando, trabajando, no solo para esta clasificatoria, sino que también para el resto del campeonato del fútbol chileno”, profundizó. Y explicó que su deseo se radica en hacer sentir la localía. “Tenemos la mejor disposición. Queremos y necesitamos que vaya público, porque la esencia de ser local no se vive cuando no hay público, no hay presión para los jugadores. Lo vivimos en Uruguay, que es una caldera cada vez que vamos, y esta vez solo se sentían las voces de los jugadores”, argumentó.

La idea del ente rector del fútbol chileno apunta a que para el duelo frente a Perú se solicite un 50% de aforo del Estadio Nacional, pero estiman que la autoridad sanitaria permitirá una cantidad que no será superior al 30%. Es decir, una cifra cercana a los 13 mil espectadores. Ante eso, se evalúa que no haya venta de entradas, sino que solo existan boletos de cortesía para auspiciadores y socios de la Roja. No obstante, todavía está en estudio.

Hace varios días, la dirigencia de Quilín comenzó con las gestiones para lograr esta apertura. Como ejemplo, está la situación de los cines, que en los últimos días fueron autorizados a funcionar con una capacidad reducida en las comunas que se encuentren en Fase 4. En el caso de estos establecimientos, las autoridades sanitarias les permitirán funcionar con un aforo de 25% y con la prohibición de consumir alimentos. Sin embargo, en el fútbol son optimistas porque los estadios son espacios abiertos y más amplios, por lo que la potencial diseminación del virus es mucho menos efectiva.

Los clubes del fútbol chileno siguen con mucha atención lo que pueda suceder para el partido de Chile ante Perú, ya que, si hay luz verde para jugar con público, esa será la prueba de fuego para buscar la apertura de los recintos del fútbol profesional. Para ello, se encuentran trabajando en un protocolo para presentar a las autoridades, tal como ocurrió cuando se comenzó a estructurar el regreso de la actividad junto a la Comisión Médica de la ANFP.

En el Ministerio del Deporte están al tanto de la intención de los dirigentes y se encuentran a la espera de los protocolos para así interceder ante el Ministerio de Salud y lograr la aprobación para la vuelta del público. En ese contexto, las bajas cifras de positividad, la tendencia a la baja de los casos, además de la llegada del verano, ilusionan al fútbol para que se pueda lograr este objetivo en el corto plazo.

En la Conmebol también se abren a la chance de que se juegue con público. “El Consejo también dijo que al menos esta fecha de Eliminatorias de octubre era sin público y volvíamos en el próximo Consejo a evaluar en noviembre. Si hay algún país que pueda habilitar para algo, lo veremos en el Consejo. Hasta hoy son todos los partidos sin público en los estadios”, comentó el secretario general adjunto Gonzalo Belloso, en una entrevista con el diario Olé.

El exjugador de Cobreloa también comentó que los torneos internacionales de clubes terminarán sin público, mientras que la Copa América del próximo año tendrá público, aunque su cantidad dependerá de si en ese momento existe una vacuna o no. "Proyectamos con la posibilidad de que sea con un 30-40% de capacidad en las canchas, como se está usando en otros lugares en que se está compitiendo”, indicó.

Devoluciones

Por otro lado, hace tres semanas, la Federación de Fútbol de Chile anunció su política de devolución de abonos, la que puede ser parcial. Es decir, para encuentros específicos, como el de Colombia, o total. Si es la primera opción, al abonado se le devuelve una novena parte del monto. Asimismo, se les permitió a todos los clientes que lo desearan la postergación de su ticket para ocuparlo en el siguiente partido.

La venta de abonos había comenzado en diciembre del año pasado y contaba con una rebaja de entre un 11 y un 18% en comparación al proceso para Rusia 2018. Históricamente, la venta de estos paquetes fue una importante fuente de ingresos, por lo que la pandemia afectó claramente este sistema y, según los expertos, mientras no exista una vacuna, difícilmente se podrá volver a la normalidad acostumbrada antes de la irrupción del Covid-19.