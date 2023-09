El máximo ganador chileno de medallas panamericanas queda fuera de Santiago 2023

Este martes, la Federación de Esquí Náutico anunció a sus nominados para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En el listado destacan figuras emergentes y un experimentado, lo que a todas luces genera sorpresa. Sin embargo, es el resultado de un proceso clasificatorio de un año y donde también se cruzaron en el camino ciertos infortunios.

La nómina está compuesta por Agustina Varas, Martín Labra, Matías González y Emile Ritter, quienes serán los representantes nacionales de la disciplina en el megaevento. Afuera, y por distintas circunstancias, quedaron Felipe Miranda, el máximo ganador chileno de medallas panamericanas, su hermano Rodrigo, y Valentina González, otra de las grandes figuras nacionales.

La ausencia de Pipe se debe a que fue superado por Ritter en las marcas. Asimismo, el excampeón del mundo sufrió una dura caída en Estados Unidos, que mermó sus posibilidades. De este modo, no podrá revalidar la medalla de plata que obtuvo en Lima 2019, donde además fue el abanderado del Team Chile en la inauguración, la que se suma al oro obtenido en Toronto 2015 (overall), la plata de Guadalara 2011 (overall) y los cuatro bronces obtenidos en Río de Janeiro 2007 (slalom), Guadalajara 2011 (salto y figuras) y Toronto 2015 (salto).

Su hermano mayor Rodrigo también quedó fuera de la cita al no poder conseguir la marca este año, luego de regresar tras una compleja fractura de esternón ocurrida el años pasado. En tanto, Valentina González no podrá revalidar el bronce en Lima, debido a una fractura de peroné que la dejará fuera de la competencia.

El recambio

Matías González, Martín Labra y Agustina Varas son tres de las figuras más interesantes del esquí náutico chileno. Sin ir más lejos, los dos últimos vienen de coronarse campeones del mundo Sub 21.

En tanto, González fue medallista de plata en Figuras en este mismo certamen, que se desarrolló en Bocalaguna, México hace solo dos meses. A ellos se suma el experimentado Emile Ritter, quien está viviendo la mejor temporada de su carrera.

La competencia del esquí náutico en Santiago 2023 se desarrollará en la laguna Los Morros en San Bernardo, precisamente de propiedad de la familia de Felipe y Rodrigo Miranda.

Por otro lado, la Federación anunció a Max Barberis e Ignacia Holscher como los riders que competirán en la prueba del wakeboard en Santiago 2023.