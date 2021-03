El optimismo de Miguel Piojo Herrera: “Castillo seguro estará listo para jugar el segundo semestre”

La pronta recuperación de Nicolás Castillo es noticia en México. Si bien América no ha confirmado que lo inscribirá para el Apertura 2021, en el segundo semestre, su ex técnico Miguel Herrera (53 años) confía plenamente en que lo conseguirá. En conversación con El Deportivo, el Piojo reconoció la determinación del Nico y recordó sus momentos con Humberto Suazo, a quien llevó a Monterrey. Además, destacó el trabajo de Lucas Passerini, quien está pronto a obtener su ciudadanía nacional.

-¿Usted supo que Nicolás Castillo fue dado de alta la semana pasada?

Yo no he tenido contacto con él en los últimos días. Sin embargo, me dio mucho gusto conocer la noticia. Incluso le mandé un mensaje, deseándole que esté pronto en las canchas. Yo creo que por la actitud y la determinación que el Nico Castillo muestra siempre, seguramente lo tendremos muy pronto de regreso en las canchas. Luchando y haciendo un gran esfuerzo para volver a los primeros planos, como siempre.

-En México decían que tal vez América no lo inscribirá ni siquiera para el segundo semestre…

Ya ceo que para el próximo torneo ya estará listo. Ya está entrenando, con los preparativos físicos que han dispuesto los doctores. Eso fue lo último que me enteré. Seguro estará listo en el segundo semestre, el resto ya es decisión del club lo que haga. Pero por él, yo creo que está listo para jugar ya.

Nicolás Castillo fue dado de alta la semana pasada tras variaa intervenciones en el muslo derecho. FOTO: AGENCIAUNO

-Fue una decisión compleja ¿Usted cree que retomará el nivel?

La verdad es que fue una lesión muy delicada y difícil para él. Pero es sorprendente la forma tan profesional como se ha comportado. Sí me dio mucho gusto haber contado con él en el América antes que se lesionara. Bueno, y ahora me agrada muchísimo que regrese a jugar para demostrar la calidad y profesionalismo del jugador que es. Sobre todo, por la actitud que tiene.

-¿Se enteró que su ex dirigido Humberto Suazo volvió a jugar en la primera de Chile?

Sí, la verdad es que me enteré y me dio mucho gusto. Es un gran jugador, que al parecer mantiene su calidad y efectividad. Y bueno, lo que bien se aprende no se olvida. Chupete es un grande.

-Incluso algunos medios regiomontanos los postulaban como posible refuerzo de Rayados…

Eso sí, no lo sé, no estoy enterado. Pero mantiene su calidad y determinación. Sigue haciendo goles y es un jugador importante.

-Usted dijo hace unos días que Suazo no era tan líder como André-Pierre Gignac de Tigres…

En el tiempo que yo lo tuve en Monterrey no aprecié que Suazo fuera un líder. Pero su calidad nunca ha estado en duda. Es un extraordinario jugador, un fuera de serie. Bueno, ahora no sé como se estará comportando. Tal vez con la experiencia y la madurez que ya ha adquirido se pueda convertir en un líder, para que los muchachos los sigan.

-¿Suazo era un jugador de un carácter especial?

Bueno, le daban algunos berrinches, de repente se enojaba por cualquier cosa, tal vez estaba recién comenzando su madurez. Pero es algo normal. El jugador cuando está en evolución y va madurando le pasa eso. A mí también me pasó.

Humberto Suazo jugó en Monterrey desde 2007 hasta 2015 y fue el máximo goleador histórico del club con 121 tantos.

-Usted incluso lo vino a buscar a Santiago para que se fuera a Rayados…

Así es, pero yo lo disfruté poco en Monterrey, incluso lo fui a buscar personalmente a Santiago. Pero después se convirtió en un gran jugador, en un tipo más determinante, yo creo que ya más maduro. Yo salí de Monterrey y después ya no supe cómo se comportaba. Pero demostró su calidad al ciento por ciento, por eso precisamente lo fuimos a buscar. Todos sabemos el nombre que significa el Chupete Suazo en Monterrey.

-¿La hinchada de Monterrey no se molestó con la comparación con el francés del archirrival?

A ver, yo no dije que Gignac era mejor que Suazo. Dije que era más determinante por ser un líder, no que fuera mejor. Los dos son extraordinarios, pero el francés mostraba más liderazgo. Reitero, porque a Chupete yo no lo tuve tanto tiempo. Hoy a lo mejor en su equipo, no lo sé no lo estoy viendo, se ha convertido en el líder de los jóvenes y todo eso.

-¿Es cierto que estuvo cerca se dirigir a la selección chilena?

Sí, pero hace años, cuando eligieron a Juan Antonio Pizzi. En esta ocasión nadie me llamó, sólo algunos periodistas y algunos representantes, pero nadie me contactó de la federación.

-¿Qué le parece la gran cantidad de jugadores en el fútbol mexicano?

Bueno, como siempre. Los chilenos con jugadores de mucha calidad, que se acoplan muy rápido al fútbol mexicano, algunos son extraordinarios. Se matan y rinden al máximo.

-Ahora está Lucas Passerini en San Luis, quien podría nacionalizarse chileno ¿Lo conoce?

Sí, claro que sé quien es. Es un centro delantero bastante determinante. Es el clásico atacante goleador que tiene buena definición.

-Chile adolece de falta de gol ¿Cree que Passerini puede ser la solución?

Por supuesto. Hoy si Chile no encuentra un buen delantero que tenga gol, tal vez tendrán que recurrir a algún jugador así. No lo sé, pero esa debe ser una determinación que debe tomar el técnico que esté.