El paso atrás de Caputto que lo llena de reproches

“Lo que nos pasó el domingo no nos tiene que volver a pasar”. A casi 48 horas del empate agónico que se robó Palestino, a Walter Montillo, volante de la U, aún le duele el desenlace del partido que marcó el retorno de los azules a la actividad. Así lo dejó de manifiesto en su comparecencia de prensa de este martes.

Y es que la promesa de “ver a una U muy protagonista” que Camilo Moya, su compañero de equipo y mediocampo, esgrimió en este diario hace algunos días, se esfumó de un plumazo. Con el 2-0 a favor, Hernán Caputto ordenó modificaciones (Lobos por Guerra, Martínez por Aránguiz, Henríquez por Guerra y Espinoza por Montillo) que dejaron al Chuncho con el mismo 4-4-2 con el que inició el cotejo, pero sin volantes creativos y sí con cuatro de características defensivas (Moya, Cornejo, Espinoza y Martínez). Así llegó el empate del Mago Jiménez.

“Evidentemente que este partido para nada habla de una U protagonista”, dice César Vaccia al ser consultado por La Tercera. El técnico bicampeón con la U de los torneos 1999 y 2000, de todas formas, cree que “Hernán va para allá”, y apunta que a su juicio “si se vio un equipo competitivo, fue Palestino”.

“Habría que ver qué es para Camilo ser protagonista. Tiene varios significados”, insiste Vaccia, quien profundiza: “Si es ir al ataque constantemente, defender uno contra uno, jugar en bloque, querer el cuarto gol”. En ese sentido, el ex entrenador de la Sub 20 chilena cree que más que protagonista, “en este partido la U fue muy pragmática. Cuando hizo el 2-0, coincido con Montillo, cerró, no arriesgó más”.

Para Roberto Reynero, defensa azul de fines de los 80′ e inicios de los 90′, el análisis es coincidente en cuanto al real protagonismo de su ex club: “Con la ventaja que tenía, la U fue cautelosa en el segundo tiempo. Se tiró un poco más atrás, empezaron los cambios. Salió Montillo y no digo que Palestino creció, pero la U se refugió atrás pensando que podía cuidar el 2-0, algo peligroso”.

La Ardilla, aludido por Reynero, el día del partido también fue claro: “Después del 2-0 nos confiamos y dejamos de jugar”, dijo el domingo. Y Caputto, su DT, señaló la noche del lunes en DirecTV que “Palestino manejó la posesión, pero nosotros ganábamos 2-0 y pudimos anotar el tercero, pero el tiro de Montillo dio en el palo. Sabemos que podríamos haber ganado el partido. No nos gustó el empate”.

Reynero, en tanto, repara en que “la U nuevamente cedió un poco de terreno y lamentablemente se empató un partido en que los tres puntos eran importantísimos, porque se podía acercar a Católica”. Da sustento a su argumento diciendo que “a Aránguiz lo tiraron un poquito para atrás, quizás no se entró bien en el segundo tiempo. La U cedió y Palestino aprovechó para empatar el partido”.

Vaccia cierra: “Si yo digo que mi equipo será protagonista, que suena bonito, hay que tener una forma de trabajar, una sincronización, una mecánica que haga que todo el equipo presione y recupere cuando se pierde el balón”. Eso sí, dice que eso del protagonismo no se lo ha escuchado a Caputto. “Me da la impresión de que Hernán apuesta por el equilibrio”.

¿Y el DT? “Hay facetas del juego que debemos mejorar. Hay cosas que no hicimos de buena manera”, dijo el lunes por la noche. Aunque también regaló declaraciones para los que aún creen en el protagonismo azul: “Si nuestro funcionamiento es óptimo, podemos llegar muchas veces al arco rival. Eso es lo que vamos a proponer ante Colo Colo”.