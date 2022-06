El River de Gallardo remece el fútbol sudamericano con la inminente llegada de Luis Suárez: “Tiene deseo y entusiasmo”

Cada vez más cerca. La llegada de Luis Suárez a River Plate parece inminente. Pese a que en un inicio se pensó que era un rumor improbable, las tratativas avanzaron y el Pistolero está a ad portas de ser la bomba del mercado en el fútbol sudamericano. El uruguayo se encuentra en Ibiza de vacaciones, pero en el cuadro de Paulo Díaz son optimistas.

Marcelo Gallardo, técnico de los millonarios, habló este fin de semana con los medios argentinos y aseguró que la disposición existe desde ambas partes: “Estará o no, el intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado aquello, no estaríamos esperando”, aseguró el Muñeco.

El goleador está recuperándose de una lesión. Ese es el motivo de la demora, de acuerdo a lo expuesto por el estratega. “Nuestra espera es acorde a sus tiempos, si estuviera para jugar mañana, esto sería más rápido. En este caso, tiene relación con su recuperación”, agrega.

Luis Suárez celebra su gol ante Chile en la Copa América 2021. Foto: AP

En River no presionan a Suárez. Al ser futbolista de élite, prefieren darle en gusto con los tiempos que pida. Además, como expone Gallardo, si anunciaran su fichaje, tampoco llegaría a los duelos de octavos de final de la Copa Libertadores, su gran objetivo del semestre.

Un largo periplo

Pese a que hace algunos días se especuló que la operación estaba caída y que el charrúa podría recalar en el Ajax de Países Bajos, las palabras del entrenador argentino dan cuenta de lo avanzada que está la negociación con River Plate.

De esta manera, Luis Suárez volverá a esta parte del mundo tras 16 años en Europa. El oriundo de Salto debutó en Nacional de Montevideo el 2005, se mantuvo tan solo un año en el balompié de su país y pasó al Groningen. Su rendimiento hizo que el Ajax de Ámsterdam lo fichara con solo 20 años.

Luego de ganar la Copa América 2011 con la selección de Uruguay, el artillero fichó por el Liverpool, donde estuvo muy cerca de conquistar la Premier League. No pudo, sin embargo, los títulos llegarían al por mayor en su etapa en el Barcelona. Tras ganarlo todo, el cuadro culé lo dejó partir y recaló en el Atlético de Madrid, donde conquistaría La Liga 2020-21.

Con el retorno de Suárez a América del Sur, River Plate va con todo por la Copa Libertadores, la cual no consiguen desde 2018, cuando vencieron a Boca Juniors en la definición. Desde entonces, el elenco dirigido por Gallardo perdió una final, luego se quedó en la semifinal y en la última llegó hasta la ronda de los ocho mejores.